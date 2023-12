Portugal ainda é um bom lugar para se reformar?

Ketty

Chegou novamente aquela época do ano em que os meios de comunicação e as editoras (incluindo a minha) divulgam as suas listas de previsões para o próximo ano.

Atualmente estamos dando os retoques finais em nosso Índice de Aposentadoria anual, que oferece nossa escolha dos melhores destinos de aposentadoria para o próximo ano.

Desde que comecei a minha carreira de programador, há mais de uma década, um país há muito que se destaca como uma das principais escolhas do mundo para a reforma: Portugal.

O que faz de Portugal um ótimo lugar para se aposentar?

Portugal dispõe de um serviço de saúde de elevada qualidade. Seu sistema de saúde Classificado como o 12º melhor do mundo pela Organização Mundial da Saúde.

É seguro, 2023 fica em 7º lugar no Índice Global de Paz. (Em comparação, os EUA aparecem em 131º lugar.)

É barato, mas sua infraestrutura é bem equipada.

É fácil obter cidadania e cidadania aqui.

Possui habitantes locais amigáveis ​​que falam inglês muito fluentemente e tem uma cultura e história interessantes.

Além de tudo isto, é naturalmente bela, com deslumbrantes praias atlânticas e um clima quente e mediterrânico.

Portugal tem todos os ingredientes para ser um excelente refúgio de reforma e mudar-se para cá é sempre uma melhoria no estilo de vida.

Interesse internacional sem precedentes

Nos últimos dois ou três anos, mais pessoas compreenderam o apelo inegável de Portugal, incluindo mais norte-americanos do que nunca.

No final de 2022, a população de estrangeiros residentes em Portugal tinha aumentado 782.000 – um aumento de 12% ano a ano em relação a 2021.

A percentagem de norte-americanos, em particular, aumentou mais de 34% – o maior aumento de qualquer continente.

Não só há mais pessoas a imigrar para Portugal, como também mais pessoas procuram passaportes portugueses.

Os pedidos de cidadania portuguesa atingiram um máximo histórico em 2022, um aumento de 37% face a 2021.

Mudanças na política de Portugal em 2023

Portugal ganhou as manchetes em 2023 por fazer mudanças políticas que poderiam afetar a sua escolha como refúgio de reforma.

Primeiro, em fevereiro, anunciou alterações no tão querido programa Golden Visa. Retirou os imóveis da lista de classes de investimento que você poderia escolher para se qualificar para residência.

O mercado imobiliário não é apenas a opção mais acessível da lista; Também foi muito popular. Desde o início do programa em 2012, 75% de todas as autorizações de residência emitidas através do programa Golden Visa foram baseadas em investimento imobiliário.

A pressão no mercado imobiliário foi atribuída à mudança no plano. Os estrangeiros ricos inundam o mercado, elevando os preços e precificando os habitantes locais, exacerbando a crise na oferta de habitação.

No entanto, as transações imobiliárias relacionadas com o Golden Visa representam uma percentagem muito pequena do total de transações, afirma João Gil Figueira, sócio-gerente da Gil Figueira & Devilet Lima Advocados, o meu advogado em Portugal.

Com a falta de habitação a preços acessíveis nas notícias, o governo teve de avançar com alguma coisa, e o esquema do Golden Visa foi o bode expiatório perfeito.

Num movimento semelhante em Outubro, o Primeiro-Ministro António Costa anunciou um possível fim do regime de residente não habitual (RNH) de Portugal. Antonio Costa renunciou logo em 7 de novembro, depois que buscas e prisões relacionadas à investigação de corrupção do governo levaram à queda do governo.

O regime isentou os estrangeiros de impostos por até 10 anos, permitindo taxas especiais de imposto para determinados tipos de rendimentos. Por exemplo, as pensões eram tributadas a uma taxa fixa de 10%.

O ex-primeiro-ministro Costa disse que o RNH aumentou a desigualdade financeira, uma vez que a maioria dos estrangeiros que gozavam do estatuto de RNH (59%) decidiram permanecer em Portugal depois de o estatuto expirar.

Os rumores sobre o fim do RNH tornaram-se oficiais quando o Parlamento português aprovou uma lei em 29 de novembro de 31 de dezembro de 2023, revogando o regime para novos requerentes. Aqueles que já estão no poder terão direitos adquiridos.

Quais são as perspetivas de Portugal para 2024?

Em comparação com há alguns anos, Portugal tem muito mais estrangeiros em 2024, é ligeiramente menos favorável em termos das suas políticas de residência e é menos favorável em termos fiscais para os estrangeiros.

O afluxo de estrangeiros teve um impacto inegável nos preços dos imóveis. Até 2021, espera-se que os preços subam a uma média anual constante de cerca de 6%. Em 2021 e 2022, o crescimento dos preços disparou A média anual é de 12%.

Segundo Joa, 2023 mostrará a continuidade dessas tendências. “O investimento estrangeiro no imobiliário português não só continua como pode aumentar em 2023.”

Apesar do aumento de preços, os imóveis portugueses ainda são mais acessíveis do que os imóveis nos EUA. Os preços dos imóveis em Portugal são 30% mais baixos, com um preço de tabela médio de 154 dólares por pé quadrado em comparação com Portugal. $ 221 nos Estados Unidos.

A compra de imóveis já não dá direito à residência através do programa Golden Visa, mas Portugal ainda está muito aberto ao investimento estrangeiro. É um dos poucos países onde os estrangeiros podem obter uma hipoteca local para adquirir imóveis.

Também é um lugar seguro para investir. Segundo Joa, “Os investidores em Portugal estão sujeitos a determinados riscos de mercado ou políticos. Na verdade, não existem questões políticas relacionadas com a construção excessiva ou com a propriedade da terra que afectem a propriedade ou os direitos económicos associados à propriedade.

Mesmo sem o programa Golden Visa, Portugal é um dos lugares mais fáceis para obter residência na Europa.

Oferece o visto D7, um visto independente que permite aos requerentes obter residência mediante prova de que possuem meios financeiros suficientes para se sustentarem, bem como prova de residência em Portugal e seguro médico em toda a UE.

O montante necessário para provar a auto-suficiência financeira é baixo para os padrões da maioria das pessoas. Isto está ligado ao rendimento mínimo de Portugal de 760 euros por mês (por candidato) em 2023.

Recomendo que comprove um rendimento de pelo menos 1.500€ por mês para mostrar às autoridades de imigração portuguesas que pode sustentar-se independentemente de qualquer instabilidade económica no futuro.

A remoção do regime dos RNH é um golpe, mas não um obstáculo para Portugal. Não aconselho ninguém a basear a sua decisão sobre onde se aposentar no estrangeiro com base na abordagem fiscal da jurisdição.

Portugal tem tratados de imposto sobre o rendimento com muitos países, incluindo os Estados Unidos, o que elimina sempre o risco de dupla tributação.

Mudar-se para Portugal não deverá aumentar a sua carga fiscal e, com a orientação de um profissional fiscal, poderá gerir eficazmente a sua situação fiscal.

Portugal ainda é uma boa escolha para os reformados?

Portugal está quente e a sua popularidade está em alta e não vejo que vá abrandar tão cedo.

Mesmo com as mudanças em 2023, Portugal ainda preenche todos os requisitos da lista de verificação do reformado médio e ainda o vejo como uma das melhores opções para uma nova vida no Velho Mundo.

