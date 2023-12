Por que os Giants contratam Blake Snell não faz sentido na agência gratuita – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Com as perseguições de Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto no espelho retrovisor – para grande desgosto dos Giants – San Francisco mudará seu foco para seus alvos restantes de agentes livres.

Quem poderia ser? Bem, o vencedor do prêmio NL Cy Young, Blake Snell, parece ser o próximo alvo óbvio.

Ou é?

Veja por que perseguir Snell faz sentido para os Giants.

Por que isso faz sentido?

Snell começou a temporada de 2023 como tendo a melhor temporada Comprovado O arremessador de agente livre está no mercado e continua disponível devido à crise causada pelas agências livres de Ohtani e Yamamoto.

O jogador de 31 anos é duas vezes vencedor do Cy Young Award e acaba de sair de uma temporada dominante de 2023 com o San Diego Padres, na qual postou um recorde de 14-9 com um ERA de 2,25 em 180 entradas e 234 eliminações.

O presidente de operações de beisebol do Giants, Farhan Zaidi, explicou que o time está procurando adicionar um titular de alto nível para fazer dupla com o ás Logan Webb e Snell é o único agente livre restante que se enquadra no perfil.

Ele é um apanhador comprovado que dará aos Giants uma dobradinha acima da rotação depois que Snell e Webb terminaram em primeiro e segundo, respectivamente, no Cy Young na temporada passada.

Snell também jogou pelo atual técnico do Giants, Bob Melvin, em San Diego. Essa familiaridade, combinada com os limites amigáveis ​​​​ao arremessador no Oracle Park e o desespero dos Giants para fazer uma grande jogada, fazem deste um ajuste perfeito.

por que não

O maior golpe contra Snell é sua liderança. Ele liderou todos os arremessadores da MLB em caminhadas abandonadas na temporada passada com 99, o que foi 30 passes livres a mais do que seu total mais alto na temporada em qualquer momento de sua carreira de oito anos na MLB.

No entanto, ele venceu o Cy Young.

Apesar de postar um ERA impressionante de 2,25, Snell terminou a temporada com um FIP (campo independente de arremesso) de 3,44, o que pode indicar que uma regressão à média está no horizonte.

Por mais dominante que Snell fosse em 2023 e quão bom arremessador ele deveria ser daqui em diante, ele não se encaixa no molde típico de um alvo de arremesso de agente livre para os Giants.

Snell é representado pelo superagente Scott Boras, que provavelmente pressionará seu cliente pelo maior contrato em termos de valor médio anual por um agente livre nesta entressafra, ultrapassando a marca de Yamamoto de US$ 27 milhões por temporada.

Isso não deveria ser um problema para os Giants. São Francisco tem flexibilidade financeira suficiente para assumir vários contratos de AAV de alto valor. Mas o que pode ser um problema é a duração do contrato.

Os Giants deixaram bem clara sua filosofia em relação aos atiradores de agente livre ao longo dos anos. Aos 31 anos, um contrato de mais de quatro ou cinco anos para Snell vai contra todas as partes do ser dos Giants.

Essa filosofia evitou que os Giants assinassem um contrato potencialmente desastroso para Carlos Rodon na temporada passada, mas também fez com que Kevin Guzman escapasse de seus dedos há duas temporadas, no que foi sem dúvida o maior erro da organização sob o comando de Zaidi.

Que caminho a assinatura de Snell os levará?

Baixe e acompanhe o Giants Talk Podcast