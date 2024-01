Por que estão aumentando as preocupações com a “epidemia tripla”?

Os casos de três principais vírus respiratórios – gripe, COVID-19 e VSR – estão a aumentar nos Estados Unidos, empurrando o país para uma temida “pandemia tripla” durante a primeira temporada viral respiratória pós-pandemia.

O otimismo foi elevado neste outono, à medida que os Estados Unidos entravam na temporada de vírus. O arsenal nacional contra estes vírus continha pela primeira vez vacinas contra o vírus sincicial respiratório e vacinas contra a Covid-19 recentemente actualizadas, e a “dívida de imunidade” da gripe que assolou as crianças em 2022 era agora uma coisa do passado.

Mas a confiança está agora a diminuir. O acesso à vacina contra o VSR, ou vírus sincicial respiratório, tem sido uma luta para muitos, e o entusiasmo pelas novas vacinas contra a COVID-19 revelou-se muito fraco. As hospitalizações devido ao coronavírus têm aumentado desde Novembro, e a descoberta de águas residuais sugere que a maioria dos locais – 69% – está a registar aumentos significativos nos níveis de vírus.

A atividade da gripe em todo o país é atualmente “alta e continua a aumentar na maior parte do país”, de acordo com a última atualização dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A vacina contra a gripe parece estar atrasada, com os Centros de Controle de Doenças afirmando que cerca de 8 milhões de pessoas a menos receberam a vacina até meados de dezembro em comparação com o mesmo período de 2022.

Durante os primeiros dois anos da pandemia, a actividade da gripe permaneceu baixa, devido às medidas de precaução tomadas pelas comunidades para mitigar a propagação da COVID. A temporada de gripe 2022-23 parece representar um retorno aos níveis normais de gripe.

Apenas cerca de um quinto dos adultos dos EUA afirmam ter recebido a última vacina COVID-19, de acordo com a Reuters Votação da KFF. A absorção de doses bilaterais anteriores tem sido igualmente baixa e muitos americanos provavelmente não foram imunizados desde que receberam as primeiras doses em 2020 ou 2021.

“Estamos definitivamente vendo um aumento no número de casos de gripe, COVID-19. Eles estão aumentando agora”, disse Louis Ostrosky, chefe de doenças infecciosas e epidemiologia da UTHealth Houston e do Memorial Hermann.

Falando sobre os casos de vírus sincicial respiratório que viu na área de Houston, Ostrosky disse que as infecções pareciam aumentar no início de dezembro, embora ele ainda esteja vendo um número “flatulento”.

“Isso é tão preocupante que levou o CDC a enviar um alerta de saúde no final de dezembro, lembrando todos os médicos de realmente trabalharem na vacinação e testes dos pacientes quando eles desenvolverem sintomas, para que possam ter acesso ao tratamento se precisarem”. Ostrosky observou.

Os dados do RSV disponíveis no CDC parecem indicar que a positividade dos testes atingiu o pico no final de Novembro, com as taxas de positividade para testes de antigénio e PCR a começarem a diminuir nas últimas semanas.

Havia grandes esperanças de que a aprovação de duas vacinas contra o VSR para idosos e um anticorpo monoclonal protetor para crianças ajudaria a manter os casos baixos nesta temporada.

Mas a Sanofi, fabricante do anticorpo monoclonal Bifortus, disse em Outubro que a “procura sem precedentes” levou à escassez de oferta, o que levou o CDC a aconselhar os médicos a reservarem doses para os seus pacientes de maior risco.

A aceitação da vacina contra o VSR entre os idosos parece ser um tanto fraca, Com dados do CDC Sugerindo que apenas cerca de 10% dos residentes em lares de idosos foram vacinados contra o vírus em meados de dezembro.

“Os números não parecem bons”, disse Marcus Plescia, médico-chefe da Associação de Funcionários de Saúde Estaduais e Territoriais, a respeito dos três vírus em circulação.

“Acho que quando tivermos alguns dos novos números da semana passada, haverá tendências contínuas na mesma direção e aumento da atividade em todas essas condições”, acrescentou Plescia.

Espera-se um 'choque' de férias após semanas de viagens no final do ano. AAA em dezembro estimou que Mais de 115 milhões de pessoas Nos Estados Unidos, eles viajarão 80 quilômetros ou mais de casa durante as celebrações.

No meio de todas as viagens, Plescia lamentou que as normas sociais que ele esperava que se tornassem comuns após a pandemia parecessem ter sido em grande parte abandonadas.

“Acho que estamos voltando à velha abordagem de as pessoas não ficarem em casa quando estão doentes”, disse Plescia. “Eles acham que isso é uma coisa simples e que a ideia de que podem infectar outra pessoa realmente não lhes ocorre.”

O uso de máscaras também se tornou raro novamente, embora Plescia tenha notado que muitos sistemas hospitalares estão restabelecendo os requisitos de máscara em meio ao aumento dos vírus respiratórios. Estes requisitos impostos pelos hospitais podem ser mais facilmente aceites pelas comunidades do que aqueles emitidos pelo governo, e Plescia espera ver mais destes requisitos no futuro.

Embora os casos estejam a aumentar, Plescia disse que a sua organização ainda não ouviu falar de nenhum sistema de saúde em todo o país que esteja indevidamente sobrecarregado pela situação viral respiratória.

“Essa é a principal preocupação com uma espécie de 'pandemia tripla': teremos tantas pessoas adoecendo que os hospitais ficarão sobrecarregados porque não tinham leitos suficientes ou não tinham leitos suficientes. pessoal para cuidar deles.” Este número de pessoas. “Não ouvimos dizer que estamos chegando perto disso, mas isso é o que mais nos preocupa”.

Ostrosky está otimista de que as taxas de casos começarão a diminuir logo após uma potencial interrupção, com os picos do inverno passado apontando para um declínio em algum momento no início de janeiro. Ele ressaltou que ainda vale a pena fazer o teste se você desenvolver sintomas, porque agora existe um grande número de tratamentos disponíveis para tratar esta infecção.

Seguindo em frente, Plescia também recomendou um maior foco na vacinação entre os profissionais de saúde.

“Isto é importante não só porque não queremos que os profissionais de saúde adoeçam e transmitam isso aos seus pacientes, mas também, você sabe, quando há muitos profissionais de saúde adoecendo, toda a questão da capacidade se torna um problema. ”, disse Plescia.

“Porque o que estamos ouvindo agora é que os hospitais estão menos preocupados em não ter leitos suficientes. Eles estão mais preocupados em ter profissionais de saúde suficientes para ocupar esses leitos.