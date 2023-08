Por dentro do mistério da morte do cogumelo que assola a Austrália

Notícias

13 de agosto de 2023 | 7:30 da manhã

O Amanita phalloides, também conhecido como cogumelo “tampa da morte”, é responsável pela maioria das mortes relacionadas a cogumelos em todo o mundo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Ele deveria morrer por cogumelos.

Um suposto envenenamento está dominando a mídia australiana, já que as autoridades suspeitam que Erin Patterson, 48, de Leongatha, preparou deliberadamente um almoço para seus ex-namorados – matando três pessoas e ferindo gravemente um pastor batista.

A introdução fatal do cogumelo da tampa da morte – um cogumelo altamente tóxico comumente encontrado perto de carvalhos – ocorreu em 29 de julho na casa de Irene em Leongatha, onde ela preparou uma refeição que causou problemas digestivos para Jill e Don Patterson, o homem de 70 anos. pais de seu ex-marido.

A irmã de Jill, Heather Wilkinson, 66, e seu marido, Ian Wilkinson, um pastor de 68 anos nas proximidades de Korumbura, também foram atingidos.

Patterson e Heather morreram mais tarde no hospital, enquanto Wilkinson luta por sua vida nas instalações de Melbourne enquanto aguarda um transplante de fígado.

Os detetives investigam os assassinatos agora que Erin, ainda suspeita, foi libertada sem acusações.

Erin Patterson preparou um almoço contendo cogumelos selvagens para seus ex-namorados em 29 de julho em sua casa em Leongatha, Austrália. Em poucos dias, três deles estavam mortos. 7 notícias

Uma quinta pessoa que compareceu ao almoço também passou mal, mas teve alta logo depois. De acordo com o Times de Londres.

As autoridades disseram que Irene preparou o prato matador – bife Wellington com cogumelos – mas fez uma refeição diferente para ela e seus dois filhos pequenos, que também estavam no encontro. Ela negou qualquer irregularidade nesta semana, dizendo aos repórteres que preparou a refeição para as “melhores pessoas” de sua vida.

“Não acredito que isso aconteceu e sinto muito por eles terem perdido a vida”, disse Erin ela disse fora de sua casa. “Eu não fiz nada. Eu os amei. Só não consigo entender o que aconteceu.”

A investigação criminal em andamento está abalando Yonagatha e Korumbura, onde os detetives responderam pela última vez a uma investigação de assassinato há mais de duas décadas. De acordo com o Sydney Morning Herald.

Heather Wilkinson (esquerda) e Jill Patterson (direita) morreram em 4 de agosto de suspeita de envenenamento por cogumelos. Don Patterson (segundo da direita) morreu no dia seguinte. Ian Wilkinson (segundo da esquerda) está lutando por sua vida.

“Esse tipo de coisa não acontece aqui”, disse um morador de Leongatha ao jornal na segunda-feira.

Mas esta não é a primeira vez que a comida de Erin deixa alguém doente.

Seu ex-marido, Simon Patterson, supostamente passou 16 dias em coma induzido com uma misteriosa doença intestinal no ano passado, depois de comer a comida que lhe foi dada.

“Simon suspeita que foi envenenado por Erin”, disse uma fonte. Arauto Sol. “Houve momentos em que ele se sentiu… um pouco mais confortável e isso coincidiu com quando ele estava passando um tempo com ela.”

Depois de se recuperar, Simon escreveu sobre sua desconcertante doença em maio de 2022 no Facebook.

O ex-marido de Irene, Simon Patterson, já suspeitava que ele poderia ter sido envenenado por ela depois de desenvolver uma misteriosa doença intestinal que o levou ao coma induzido. @simonpatterson/facebook

“Eu desmaiei em casa, depois entrei em coma induzido por 16 dias, durante os quais fiz três operações de emergência principalmente no intestino delgado, além de uma operação adicional planejada”, escreveu ele. “Minha família foi convidada a vir se despedir duas vezes, já que não se esperava que eu vivesse.”

Patterson suspeitou que sua doença inesperada estava ligada à ingestão de beladona, uma família de plantas que inclui tomates, batatas e pimentões.

Todos os vegetais de beladona contêm alcaloides como a solanina, uma substância química que pode ser tóxica em altas concentrações.

Os investigadores dizem que Simon e Erin se separaram amigavelmente depois de viverem em casas separadas por anos.

Os sogros de Irene e vários anciãos da igreja foram à casa dela no dia 29 para discutir novos arranjos para Simon ver os filhos do ex-casal.

Simon deveria comparecer ao evento fatídico final, mas cancelou no último minuto.

Erin se recusa a contar aos detetives como ela obteve seus cogumelos de tampa da morte depois de inicialmente sugerir que eles fossem comprados em um supermercado local, mas nenhuma outra doença foi relatada nos clientes.

As autoridades agora acreditam que o desidratador de alimentos que Erin usou para fazer seu almoço foi descartado no dia seguinte e estão examinando as imagens do CCTV ao redor da lixeira.

Amanita phalloidestambém conhecido como cogumelo “tampa da morte”, é responsável pela maioria das mortes relacionadas a cogumelos em todo o mundo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. AFP via Getty Images

Patterson, que continua foragido após ser interrogado pela polícia, se encontrou com um advogado na quinta-feira, de acordo com o The Sydney Morning Herald. Seus dois filhos teriam sido transferidos para os cuidados do estado por precaução.

O chamado cogumelo “tampa da morte” causa mais mortes em pessoas que comem cogumelos forrageiros do que qualquer outra espécie em todo o mundo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Acredita-se que apenas um – seja cozido ou cru – seja suficiente para ser fatal.

Moradores da zona rural do sudeste da Austrália disseram que qualquer australiano experiente saberia evitar os cogumelos da tampa da morte enquanto forrageando.

O reverendo Ian Wilkinson ainda está no hospital aguardando um transplante de fígado depois de comer cogumelos preparados por Irene Patterson. disponível

“Claramente, um cogumelo do campo é um cogumelo do campo e a maioria das pessoas não escolheria outra coisa”, Bonnie Cook, 76, de South Gippsland, ele disse ao The Times sexta-feira. “Eu sei que não vou comer, pegar ou tocar, mesmo … então eu não sei – é apenas uma situação muito triste.”

As autoridades aguardam os resultados do relatório toxicológico para confirmar a causa exata dos envenenamentos suspeitos.

Moradores de Korumburra, uma cidade agrícola unida e famosa por suas fazendas leiteiras, ainda estão lutando para aceitar o sensacional envenenamento triplo.

“Isso é algo que ninguém jamais esquecerá”, disse um deles ao Morning Herald.

Fontes disseram ao jornal que os três parentes mortos são pessoas altruístas que espalham positividade em todas as oportunidades.

O homem sobrevivente, Ian Wilkinson, trabalha como pastor na Igreja Batista Korumbura e regularmente corta a grama dos vizinhos. Sua falecida esposa, Heather, supostamente ministrava cursos em um centro comunitário.

Igreja Batista Korumbura, onde Ian Wilkinson serve como pastor. Google Maps

A fonte disse que o casal também deu as boas-vindas aos recém-chegados ao longo da rua com biscoitos e ofereceu água quente aos vizinhos necessitados.

O Morning Herald relatou que Don e Gail Patterson, ambos ex-professores, dirigiram uma publicação local chamada The Burra Flyer por vários anos antes de ele entregar as rédeas a Irene.

“[Don] “Ele não tinha um osso maligno em seu corpo”, disse o ex-aluno Sam Provan ao jornal. “Se houvesse mais pessoas como o Sr. Patterson, não teríamos metade dos problemas que temos aqui neste mundo.”

Erin Patterson, 48, foi libertada sem acusações e nega qualquer irregularidade nas três mortes suspeitas. “Eu não fiz nada. Eu os amava”, disse ela a repórteres na Austrália. 7 novidades

Erin mantém sua inocência, dizendo aos repórteres fora de sua casa:

“Gail era como a mãe que nunca tive porque minha mãe faleceu há quatro anos e Gail nunca foi nada além de gentil e gentil comigo. Ian e Heather foram algumas das melhores pessoas que já conheci. Eles não fizeram nada de errado comigo.

“Estou tão arrasada com o que aconteceu e com a perda para a comunidade, para as famílias e para meus filhos, eles perderam a avó.”

Os vizinhos ajudaram a expulsar os repórteres das casas de Wilkinson e Patterson desde que o encontro íntimo fatal foi aparentemente arrancado de um thriller de Hollywood.

“É uma tragédia familiar tão pessoal e atinge todas as pessoas em cujas vidas foi impactada”, disse Jenny Keri, uma amiga próxima da família, ao Morning Herald. “Estamos tentando chegar a um acordo com o que isso significa para nossas vidas.”

“As pessoas estão falando porque a única pessoa que não pegou nenhum tipo de doença do cogumelo foi a pessoa que o cozinhou”, disse Max Villa, 16 anos, que trabalha em um supermercado em Korumbura, ao Times de Londres.





