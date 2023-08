As forças ucranianas procuram romper as linhas russas no sul, oficial instalado pela Rússia

MOSCOU (Reuters) – As forças ucranianas estão tentando romper as linhas russas nas partes ocidentais da região de Donetsk, disse uma autoridade russa, enquanto ondas de combatentes ucranianos têm sido usadas para se firmar a leste da cidade de Staromayorsk.

Vladimir Rogov, o oficial russo nas partes controladas por Moscou de Zaporozhye, disse que os combates foram intensos ao sul de Velika Novoselka, enquanto as forças ucranianas estão tentando romper as linhas russas para avançar para a costa no Mar de Azov.

“O inimigo conseguiu entrar e se firmar na parte norte de Uruzhin após duas semanas de batalhas ferozes e sangrentas por este assentamento”, disse Rogov, referindo-se à mesma parte da linha de frente.

Ele disse que os soldados russos ainda controlam a parte sul de Orozin, acrescentando que as forças ucranianas claramente pretendem assumir o controle de uma cidade ao sul, Staromlynnivka.

Oleg Chekhov, porta-voz do grupo de combate russo Vostok, disse que os ucranianos estavam tentando atacar na direção de Orozin e Staromayorsky e sofreram perdas.

O fogo de artilharia russa destruiu jangadas que as forças ucranianas tentaram usar para cruzar o rio Mokry Yali a oeste de Uruzhin e destruiu outros alvos próximos, incluindo um reduto alguns quilômetros ao norte em Makaryvka, disse Chekhov em um vídeo postado no Telegram pelo Ministério da Defesa da Rússia . .

A Ucrânia lançou uma contra-ofensiva em junho, tentando recuperar grandes extensões de território que a Rússia ocupava no sul e no leste do país. Ele recapturou várias aldeias no sul e algumas terras ao redor da cidade arruinada de Bakhmut no leste, mas ainda não obteve ganhos significativos contra as bem posicionadas forças russas.

Moscou diz que o contra-ataque ucraniano falhou.

