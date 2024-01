Pontuação, destaques, notícias, inativos e atualizações ao vivo de Texans x Colts

Gardner Minshew e os Colts estão em alta nas últimas semanas, mas CJ Stroud quer encerrar sua campanha ofensiva de Estreante do Ano com uma viagem aos playoffs. (Foto de Bob Levy/Getty Images)

Nenhum confronto na Semana 18 da NFL traz consequências mais óbvias do que o confronto do Houston Texans com o Indianapolis Colts.

O vencedor chega aos playoffs. A temporada de derrotas acabou.

O recorde de ambas as equipes está atualmente em 9-7, dois terços de um empate a três no topo da AFC South com o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars podem conquistar a divisão com uma vitória sobre o Tennessee Titans no domingo, caso contrário, o vencedor do Texans-Colts também levaria a divisão.

Os texanos entram no jogo como ligeiros favoritos, principalmente graças à presença do quarterback novato C.J. Stroud, que atualmente é considerado o favorito para o novato ofensivo do ano da NFL. A segunda escolha geral de 2023 pareceu boa durante toda a temporada, mas perdeu dois jogos no mês passado devido a uma concussão.

Os Colts deveriam ter seu próprio quarterback novato liderando o caminho, com o número 4 escolhido, Anthony Richardson, mas ele está fora desde outubro. Gardner Minshew lidera a equipe desde então, com vitórias em seis das últimas oito partidas.

Acompanhe o Yahoo Sports para destaques e atualizações do jogo de sábado.