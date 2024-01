ESPN responde a Pat McAfee, dizendo que o executivo está “tentando sabotar” o programa

A ESPN divulgou um comunicado no sábado dizendo que abordaria o assunto internamente com o gigante da mídia Pat McAfee, depois que o ex-jogador da NFL convocou um executivo em seu programa.

Os comentários foram feitos no “The Pat McAfee Show” na sexta-feira, quando a McAfee chamou Norby Williamson, presidente de eventos e produção de estúdio da ESPN.

“Há pessoas tentando nos sabotar dentro da ESPN”, disse McAfee. “Mais especificamente, acredito que Norby Williamson é o cara que está tentando sabotar nosso programa.”

A McAfee provavelmente está se referindo a uma reportagem do New York Post apresentando o colunista de mídia esportiva Andrew Marchand Disney escreveu, dona da ESPN, ficará chateada com os comentários feitos por Aaron Rodgers sobre Jimmy Kimmel em conexão com a divulgação dos documentos judiciais de Jeffrey Epstein. Marchand relatou que a ESPN perdeu 48% dos espectadores na liderança do “First Take”, o que não leva em conta os cerca de 400.000 espectadores que assistem ao programa em seu canal no YouTube. O relatório acrescentou que a visualização caiu 12 por cento em relação à mesma janela em 2022, que foi ao ar uma edição do meio-dia ET do “SportsCenter”.

Declaração da ESPN: ESPN pede desculpas pelos comentários de Aaron Rodgers sobre Jimmy Kimmel

“(Williamson) parece ser o único ser humano que tem informações, e então, de alguma forma, essas informações vazam e isso está errado, e então ele define a narrativa do que é o nosso programa”, disse McAfee. “Então vamos lutar contra um rato de cada vez?”

Os comentários da McAfee vieram no mesmo dia A ESPN divulgou suas classificações para The Pat McAfee Show, Com a empresa anunciando que a audiência em dezembro aumentou 21% em relação a setembro, mais minutos do programa estão sendo assistidos.

Declaração da ESPN sobre os comentários de Pat McAfee

Uma declaração fornecida pela ESPN ao USA TODAY Sports destacou o compromisso de Williamson com o sucesso da empresa e como ela abordará a situação.

“Ninguém está mais comprometido e investido no sucesso da ESPN do que Norby Williamson”, dizia o comunicado. “Ao mesmo tempo, estamos satisfeitos com o sucesso multiplataforma que vimos no The Pat McAfee Show na ESPN. Abordaremos esse assunto internamente e não faremos mais comentários.”

Durante o programa de sexta-feira, McAfee recontou a história de Williamson não ter comparecido a uma reunião marcada para 2018, acrescentando: “Esse cara não tinha nenhum respeito por mim”. Vários ex-funcionários da ESPN, como Jemele Hill e Michelle Beadle, responderam com opiniões semelhantes sobre Williamson.

Contribuindo: Chris Bombaka