Polícia exige impasse de ‘Wizards’ de Bradley Bell no jogo pós-jogo com fãs

Um torcedor que disse estar envolvido em um confronto pós-jogo com o armador do Washington Wizards, Bradley Beal, apresentou uma queixa contra o astro da NBA em 22 de março, de acordo com um relatório do caso do Departamento de Polícia de Orlando.

Depois que os Wizards perderam por 122 a 112 para o Orlando Magic na semana passada no Amway Center em Orlando, Bell estava saindo da quadra por um túnel enquanto os torcedores faziam fila para assistir os jogadores deixarem a quadra quando, de acordo com o relatório da polícia, um anônimo pessoa disse a Bell: “Você me fez perder $ 1.300, você e-.”

O TMZ Sports relatou a notícia primeiro.

A suposta vítima, amiga do não identificado, apresentou a denúncia, alegando que Bell então o abordou, tirou o chapéu da cabeça e, ao fazê-lo, fez contato com o lado esquerdo da cabeça, segundo o relato do caso.

Um policial revisou o vídeo da briga e “ouviu a suposta vítima, cujo nome não foi divulgado, dizer que não era ele, o que significa que ele não fez o comentário”, segundo o relatório do caso.

O homem que fez a reclamação e seu amigo não identificado tiveram uma discussão verbal com Bell sobre o que aconteceu, escreveu o policial, e “Bill é ouvido em uma fita de vídeo dizendo que é o trabalho dele e que ele o leva muito a sério”. O denunciante foi ouvido se desculpando, segundo a reportagem.

De acordo com a denúncia, “há causa provável para carregar Bell com bateria simples” e as acusações serão apresentadas ao Ministério Público do estado. O relatório do caso afirmou que o homem que apresentou a denúncia queria processar. Nenhuma acusação havia sido registrada até a tarde desta terça-feira.

“Estamos cientes da situação em relação a Bradley Bell em Orlando, mas não faremos mais comentários até reunirmos mais informações”, disse o Wizards em um comunicado. O atleta Terça-feira.

“Estamos cientes do relatório e estamos reunindo mais informações”, disse o porta-voz da NBA, Mike Bass, em comunicado.

Um representante da Priority Sports & Entertainment, a agência que representa Beal, se recusou a comentar.

A derrota do Wizards para o Magic marca a sexta derrota do Washington em sete jogos. Aos 31 minutos, Bale jogou mal. Marcou 16 pontos em 4 de 15 arremessos, uma falta com 2:55 restantes no quarto período e Washington perdendo por 110-103. É raro Bell, 29, errar.

O Wizards (33-42) está em 11º na Conferência Leste e recebe o Celtics na terça-feira. Beal tem uma média de 23,2 pontos, 3,9 rebotes e 5,4 assistências por jogo nesta temporada, seu 11º com a franquia.

