Poderemos ver uma inflação de 2% mais cedo do que a previsão do BCE, diz Raboso de Portugal

(Bloomberg) — Dado o estado fraco da economia, o Banco Central Europeu poderá ver a inflação regressar à sua meta de 2% mais cedo do que o previsto atualmente, afirma a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raboso.

Embora Raboso tenha dito que “não estava pessimista” sobre as suas perspectivas, manifestou preocupação com o facto de a queda da procura de exportações poder pesar ainda mais sobre uma economia que já luta para crescer.

Ele preferiu manter os custos dos empréstimos inalterados na semana passada, com a inflação desacelerando significativamente e as consequências do último aumento das taxas de juros do BCE ainda em preparação.

“Temos que fazer com que a inflação volte à meta, esse é o nosso objetivo número 1”, disse Raposo numa entrevista em Santiago de Compostela, Espanha, onde participava numa reunião de chefes financeiros europeus. “Está a caminho e a inflação subjacente está finalmente a descer. Se a economia desacelerar um pouco mais – e isso é possível – poderemos chegar lá mais cedo do que algumas previsões sugerem.

O BCE aumentou os custos dos empréstimos pela décima vez na semana passada e divulgou novas previsões económicas que prevêem uma inflação de 2% no segundo semestre de 2025. As perspectivas terminaram antes de os dados revelarem que a expansão nos três meses até Junho foi muito mais fraca do que inicialmente. Eu pensei.

“Até agora, a economia da zona euro tem sido muito resiliente”, disse Raposo. “Mas estamos a enfrentar muita pressão sobre a procura externa. As relações com a China tornaram-se muito tensas recentemente e precisamos de estar atentos porque isso levará a uma redução da procura e tornará a nossa estagnação mais severa do que esperávamos.

É fundamental que o BCE compreenda exactamente de onde vêm as pressões sobre os preços e como os aumentos das taxas se estão a espalhar pela economia, disse Raposo, acrescentando que o órgão governamental passou muito tempo a discutir estas questões na sua última reunião.

Raposo, de 52 anos, é vice-governador do Banco de Portugal desde dezembro. É responsável pela estabilidade financeira e pelos mercados da instituição e participa regularmente no Conselho do BCE com o Governador Mário Centeno.

“Se você me perguntar, eu só queria uma pausa neste momento”, disse ele. “Todos os sinais estão aqui: a inflação subjacente abrandou e a inflação foi reduzida para metade, as exportações estão a abrandar, o crescimento do emprego é baixo e o crédito está a diminuir.”

“O que me deixa hesitante é que não tenho certeza se já vimos o suficiente do impacto dos aumentos anteriores – precisamos olhar mais seriamente para o mecanismo de transmissão”.

