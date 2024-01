Planeta do tamanho da Terra descoberto em nosso ‘quintal solar’

“É um planeta útil porque pode ser como a Terra primitiva.”

HD 63433d, um novo planeta do tamanho da Terra descoberto por astrónomos, oferece um raro vislumbre das fases iniciais da evolução do planeta, dada a sua órbita próxima em torno de uma jovem estrela semelhante ao Sol.

Uma equipa de astrónomos descobriu um planeta mais próximo e mais jovem do que qualquer outro mundo do tamanho da Terra já identificado. É um mundo extremamente quente e a sua proximidade com o nosso planeta e com uma estrela como o nosso Sol apresenta uma oportunidade única para estudar como os planetas evoluem.

O novo planeta foi descrito em um novo estudo publicado recentemente na revista Revista astronômica. Melinda Soares-Furtado, A NASA Um Hubble Fellow na UW-Madison que começará a trabalhar como professor de astronomia na universidade no outono, e o recém-formado pela UW-Madison Benjamin Capistrant, agora um estudante de pós-graduação na UW-Madison. Universidade da Flóridaco-liderou o estudo com coautores de todo o mundo.

“É um planeta interessante porque poderia ser como a Terra primitiva”, diz Soares-Furtado.

Aqui está o que os cientistas sabem sobre o planeta:

O planeta é conhecido como HD 63433d e é o terceiro planeta em órbita ao redor de uma estrela chamada HD 63433.

HD 63433d está muito próximo de sua estrela, completando sua jornada a cada 4,2 dias.

“Mesmo que a sua órbita esteja muito próxima, podemos usar dados de acompanhamento para procurar evidências de libertação de gases e perdas atmosféricas, o que pode representar restrições importantes sobre a forma como os mundos terrestres evoluem”, diz Soares-Furtado. “Mas é aí que as semelhanças terminam – e terminam Significativamente“.

Com base na sua órbita, os astrónomos estão relativamente certos de que HD 63433d está bloqueado por maré, o que significa que um dos seus lados está permanentemente virado para a sua estrela.

Este lado pode atingir brutais 2.300 graus F Pode fluir lava, enquanto o outro lado fica eternamente escuro.

O que você deve saber sobre o planeta estrela:

HD 63433 tem aproximadamente o mesmo tamanho e tipo de estrela do nosso Sol, mas (cerca de 400 milhões de anos) não tem nem um décimo da idade do nosso Sol.

A estrela está a cerca de 73 anos-luz do nosso Sol e faz parte do grupo de estrelas que se movem juntas e formam a constelação da Ursa Maior, que inclui a Ursa Maior.

“Em uma noite escura em Madison, dava para ver”, diz Soares-Furtado [HD 63433] Através de um bom par de binóculos.

Como os cientistas encontraram o planeta:

Os autores do estudo estão colaborando em um projeto de caça a planetas chamado THYME. Em 2020, eles usaram dados do satélite Transiting Exoplanet Survey da NASA para identificar dois planetas menores. Netuno – O tamanho dos planetas que orbitam HD 63433.

– O tamanho dos planetas que orbitam HD 63433. desde então, bode Foram necessárias mais quatro observações da estrela, coletando dados suficientes para que os pesquisadores detectassem HD 63433d transitando entre a estrela e o satélite.

O que vem depois:

Os pesquisadores, incluindo os coautores do estudo do estudante de graduação da Universidade de Wisconsin-Madison, Andrew C. Nove, a estudante de graduação Alyssa Jankowski e Juliette Baker, professora de astronomia na Universidade de Wisconsin-Madison, dizem que há muito a aprender com HD 63433d.

O planeta está em uma posição única para estudos mais aprofundados. A sua vibrante estrela jovem pode ser vista tanto do hemisfério Norte como do Sul, aumentando o número de instrumentos, como o Grande Telescópio na África do Sul ou o Observatório WIYN no Arizona (ambos os quais a Universidade de Wisconsin-Madison ajudou a projetar e construir). que pode ser treinado no sistema. .

A estrela está muito mais próxima do que Soares-Furtado estudou, o que pode fornecer oportunidades para desenvolver novas formas de estudar gases que escapam do interior do planeta ou medir o seu campo magnético.

“Esta é a nossa energia solar de quintal e isso é bastante entusiasmante”, diz Soares-Furtado. “Que tipo de informação pode uma estrela tão próxima, com um sistema tão lotado à sua volta, fornecer? Como é que isso nos ajudará à medida que avançamos na procura de planetas entre 100 outras estrelas semelhantes neste jovem grupo ao qual pertence?”

Referência: “TESS Hunt para a busca por exoplanetas jovens e maduros (THYME).” décima primeira. “Um planeta do tamanho da Terra orbitando um hospedeiro próximo, semelhante ao Sol, no aglomerado móvel da Ursa Maior, com 400 milhões de anos de idade”, por Benjamin K. Capestrant, Melinda Soares-Furtado, Andrew Vanderberg, Alyssa Jankowski, Andrew W. Mann, Gabrielle Ross, Gregor Srduk, Natalie R. Hinkle, Juliette Becker, Christian Magliano, Mary Ann Limbach, Alexander P. Estevão, André C. Nove, Benjamin M. Tofflemeyer, Adam L. Kraus, Stephen Giacalone, Joshua N. Wayne, Allison Perrella, Luke Gee. Poma, David R. Ciardi, Karen A. Collins, Giovanni Covoni, Zoe L. DeBorse, Chelsea Twicken, Bill Fuller, Roland K. Vandersbeek, Ricardo Yarza e Karl Ziegler, 10 de janeiro de 2024, Revista astronômica.

doi: 10.3847/1538-3881/ad1039

Esta pesquisa foi apoiada em parte por doações da NASA (HST-HF2-51493.001-A, 21-ASTRO21-0068 e XRP 80NSSC21K0393) e da National Science Foundation (AST-2143763, PHY-2210452 e 1745302).