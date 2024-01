A NASA finalmente abriu o contêiner de asteróides e, caramba, são muitos asteróides

Uma lata de alumínio contendo fragmentos de uma antiga rocha espacial foi finalmente aberta, revelando a maior parte da amostra do asteróide Bennu em toda a sua glória.

No início deste mês, A equipe OSIRIS-REx da NASA conseguiu abrir o TAGSAM (Mecanismo de aquisição de amostra Touch-and-Go) depois de desenvolver novas ferramentas para lidar com dois fixadores presos no caminho da amostra de asteróide. Com a cabeça do amostrador finalmente aberta, a NASA revelou as amostras invisíveis restantes, mostrando que havia muitos asteróides dentro dele. Esta é uma ótima notícia para equipes científicas de todo o mundo que aguardavam para obter uma peça que pudesse conter pistas sobre a origem do sistema solar.

A imagem abaixo foi capturada pela líder criativa de Advanced Astrophysics Imaging and Visualization (AIVA), Erika Blumenfeld, e pelo líder do projeto, Joe Aebersold, usando fotografia manual de alta resolução e um procedimento de empilhamento de foco semiautomático, de acordo com NASA.

foto : NASA/Erika Blumenfeld e Joseph Aebersold

Ainda faltam alguns passos antes que a maior parte da amostra do asteróide possa ser removida. A equipe de curadoria irá agora remover o colar circular de metal e transferir a amostra restante do cabeçote TAGSAM para bandejas de amostras menores e circulares em forma de cunha. Essas bandejas serão fotografadas antes que a amostra seja pesada, embalada e armazenada no Johnson Space Center da NASA em Houston, Texas.

O peso da amostra ainda não foi determinado, o que revelará a quantidade exata de material de asteroide entregue pela espaçonave OSIRIS-REx à Terra. Quando a tampa de alumínio da bandeja de amostras foi removida pela primeira vez, Membros da equipe encontraram poeira preta e detritos Na superfície aviônica do case. Eles também removeram parte do material de dentro da caixa usando uma pinça ou uma pá enquanto seguravam a cobertura de mylar da cabeça do TAGSAM. A quantidade total de amostra pesada até agora é estimada em 8,8 onças (250 gramas) de rocha e poeira. Somente com a amostra adicional, a NASA já excedeu sua meta de trazer pelo menos 2,12 onças (60 gramas) para a Terra.

A missão OSIRIS-REx foi lançada em setembro de 2016 e chegou ao asteroide Bennu em dezembro de 2018. Pedaços irregulares de um pequeno asteróide próximo à Terra em outubro de 2020 e começou a retornar à Terra em maio de 2021.

A espaçonave lançou a amostra no deserto de Utah em setembro de 2023, mas A NASA estava lutando para abrir a cabeça redonda para amostragem Na extremidade do braço articulado que a espaçonave utilizou para capturar a amostra. Em novembro, a equipe reguladora começou a trabalhar no desenvolvimento de novas ferramentas que pudessem caber dentro do porta-luvas que abrigava o gabinete e finalmente conseguiu contornar aqueles fechos incômodos.

Os pedaços do asteroide devolvidos serão divididos entre uma equipe de análise de amostras composta por 230 cientistas globais para aprofundar a formação de Bennu. A NASA manterá pelo menos 70% da amostra no Centro Espacial Johnson para pesquisas futuras daqui a algumas décadas, com a esperança de aproveitar as vantagens da tecnologia avançada nos próximos anos. Algumas partes do asteróide também serão disponibilizadas para exibição pública no Smithsonian Institution, no Centro Espacial de Houston e na Universidade do Arizona.

Bennu é um pequeno asteróide próximo à Terra que passa pela Terra a cada seis anos ou mais. Os cientistas acreditam que Bennu pode ter-se separado de um asteróide muito maior e rico em carbono, há cerca de 700 milhões a 2 mil milhões de anos, e tem-se aproximado da Terra desde então. A análise de partes do asteróide em laboratório ajudará os cientistas a reunir evidências sobre as origens do sistema solar.

A NASA afirmou que a massa final da amostra será determinada nas próximas semanas. Mal podemos esperar para saber mais sobre a amostra de asteroide que continua surgindo.

