Pico & Faial: XI Regata Internacional de Baleeiros – Açores

Publicado em 13 de setembro de 2022.

A 11ª edição da competição baleeira entre equipas dos Açores e de New Bedford decorreu no passado fim-de-semana ao largo da costa do Faial e do Pico, com um total de 80 participantes masculinos e femininos.

As equipas de remo feminino e masculino do Pico sagraram-se campeãs, com o Faial em segundo e os Estados Unidos em terceiro.

A regata deste ano foi organizada pela Société Filarmonica Lira Fraternal Calhedens. O evento inclui atividades marítimas e terrestres, com visita ao Sítio do Vulcão dos Capelinhos e ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos no Faial e ao Museu da Indústria Baleeira e Museu da Baleia no Pico.

Na cerimónia de encerramento e entrega de prémios na Igreja da Calheta de Nesquim no concelho das Lajes do Pico, o Presidente da Câmara da Horta, Carlos Ferreira, sublinhou que a regata “não só mantém como reforça os laços estreitos entre ambos”. A região e comunidade de imigrantes açorianos de New Bedford, EUA, divulgando e promovendo a herança da cultura baleeira.

Em 2023, a XII Regata Internacional será sediada pela Maritime Heritage Society (AMHS) em New Bedford, na costa leste dos Estados Unidos.

A Regata Internacional dos Baleeiros dos Açores foi realizada pela primeira vez em New Bedford em 2004. Desde então, o torneio tem alternado entre New Bedford e os Açores todos os anos. Restam apenas 63 botes baleeiros açorianos no mundo. A Maritime Heritage Society (AMHS) possui três deles – o último restante nos Estados Unidos.

Fundada em 1997, a Sociedade do Património Marítimo Promover a cultura açoriana e partilhar a herança baleeira açoriana, criando consciência e orgulho na comunidade açoriano-americana da Nova Inglaterra.

PAJ/Equipe