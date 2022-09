Já começou a nomeação de candidatos à compra da TAP Portuguese Airlines

Portugal quer voltar a privatizar a companhia aérea TAP num futuro próximo em si Nada é novo. Você ainda está lendo a melhor maneira de implementar este planoJá começaram a surgir candidatos a futuros parceiros, com a Lufthansa ou a Air France-KLM entre as favoritas do governo português.

Outro grande grupo europeu, o IAG (proprietário da British Airways e da Iberia), também ficará fora da competição devido às regras da concorrência. Isso porque a concentração de mercado em companhias aéreas na América do Sul e Península Ibérica será muito alta, principalmente após a fusão da IAG Air Europa. As autoridades da concorrência não concordariam com tal acordo sem cortar as estradas principais.

As conversas sobre a Lufthansa e a Air France-KLM ainda estão em andamento desde antes do Covid-19 abalar o mundo da aviação. Na altura, o investidor David Neelman estaria interessado em vender a sua participação na TAP à Lufthansa. Mas então veio a epidemia e os negócios foram frustrados. Mais tarde, o governo português comprou suas ações de um investidor brasileiro-americano. Hoje, 92% da companhia aérea nacional é de propriedade do governo local.

Em Lisboa, as vendas devem começar este ano. De acordo com ExpressoDeve ser concluído no início de 2023.