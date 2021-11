Pessoas enterradas sob arranha-céus desmoronados na Nigéria estão pedindo ajuda

Mais nove sobreviventes foram retirados dos escombros, de acordo com o vice-governador do estado de Lagos, Obafemi Hamza.

Na manhã de terça-feira, houve vozes pedindo ajuda sob as pilhas de entulho e metal retorcido. As equipes de emergência estão agora correndo para resgatar um número desconhecido de pessoas ainda presas no que deveria ser uma “experiência de hotel 7 estrelas”, de acordo com manuais dos desenvolvedores do prédio, Fourscore Homes.

O incidente levantou preocupações sobre as práticas de construção e controles regulatórios na Nigéria, onde vários edifícios desabaram nos últimos anos.

Também causou nova dor a dezenas de espectadores que se reuniram no local devastado na terça-feira. Entre eles estavam parentes atordoados que esperavam ansiosamente por notícias de seus entes queridos.

Um desses curiosos, Vratti Bakari, esperava notícias de seu tio que disse ter visitado o local ontem.

Mas com o tempo, suas esperanças de boas notícias se desvanecem.

Ibrahim Farinloye, da Agência Nacional de Coordenação de Resgate, disse a repórteres reunidos no local na terça-feira que ele havia falado com as pessoas presas dentro do prédio e ainda espera reviver mais.

“Ouvimos ruídos entrando e saindo”, disse Farenloy. Depois de contatá-los, começamos a trabalhar. Duas escavadeiras foram implantadas na área.

Raiva e confusão

Um trabalhador da construção civil, que deu seu nome como Dragão, disse que saiu em missão quando viu o prédio desabar. Ele descreveu ter visto um cadáver retirado dos escombros e pessoas cobertas de poeira no rescaldo.

Dragon disse que conhece pelo menos sete outros trabalhadores da construção civil que ainda estão desaparecidos no desastre.

Sua família disse à CNN que a outra pessoa desaparecida é Zainab Oyendamola Sani, de 26 anos, que está realizando seu Serviço Nacional Juvenil obrigatório com a FourScore, a incorporadora do prédio.

O irmão da jovem, Fawaz Sani, disse que ela foi uma das equipes de resgate que falaram e responderam. “Eles me disseram que ela ainda estava viva”, disse ele.

Os moradores criticaram a resposta lenta dos serviços de emergência após o colapso na segunda-feira, com uma testemunha dizendo à CNN: “Esperamos quatro ou cinco horas agora!”

Outro homem gritou: “Pessoas estão morrendo!”

Em desespero, várias pessoas começaram a tirar as pessoas com as próprias mãos, tirando três pessoas de sob os escombros antes que os serviços de emergência chegassem na segunda-feira.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado de Lagos (LASEMA) disse que ativou um plano de resposta a emergências, despachando equipamentos de perfuração para o local.

A Cruz Vermelha da Nigéria também está ajudando as autoridades no local.

Perguntas sobre o colapso

O prédio está localizado na Gerald Street, no bairro nobre de Ikoyi, e é um canteiro de obras para apartamentos de luxo. Estava em construção há dois anos.

Um folheto para o edifício contém uma impressão artística dos elegantes edifícios caiados de branco com piscinas e coberturas no telhado, a um custo de US $ 5 milhões.

O vice-governador Hamzah disse que o prédio, conhecido como “torre de 360 ​​graus”, foi fechado por agentes de planejamento em julho devido a violações de construção.

Um porta-voz do estado de Lagos disse que o proprietário do edifício é Femi Osipuna da Forsorcor Homes e disse que Osibona estava “tomando medidas corretivas quando este incidente ocorreu”.

A causa do colapso do prédio é desconhecida.

A investigação sobre a causa do colapso ainda está em andamento, e as autoridades no local estão avaliando os danos potenciais aos prédios ao redor, de acordo com um comunicado do governo do Estado de Lagos.

A CNN contatou a Fourscore Heights Limited, a empresa-mãe da Fourscore Homes, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.

Os casos de desabamentos de edifícios na Nigéria aumentaram nos últimos anos, muitas vezes devido à não conformidade com os controles regulamentares, pouco conhecimento de construção e materiais de construção abaixo do padrão.

Em 2019, o colapso de dois prédios separados, um deles abrigando uma escola, matou dezenas.

Um especialista disse à CNN na época que mais de 1.000 prédios corriam o risco de desabar em Lagos.