A Holanda está reimplementando o mandato de máscara conforme aumentam os casos de COVID-19

O governo holandês restabeleceu as restrições anteriores do COVID-19, incluindo o mandato da máscara, conforme os casos no país aumentam, Relatado pela Reuters.

A máscara foi recolocada em lojas e locais públicos, e o governo está aconselhando os cidadãos a trabalhar em casa pelo menos metade do tempo.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou na terça-feira que o “Corredor Corona” será expandido em 6 de novembro para incluir espaços públicos, incluindo museus, academias e espaços ao ar livre.

Os residentes holandeses estão usando o “corredor corona” para mostrar evidências de uma vacinação COVID-19 ou de um teste negativo recente, de acordo com a Reuters.

Rutte também disse que o governo decidiu expandir o uso do Corredor Corona para os locais de trabalho.

Os casos de coronavírus aumentaram no mês passado depois que o governo atenuou a maioria das medidas de distanciamento social em setembro, atingindo o nível mais alto desde julho, informou a Reuters.

O novo aumento nos casos de vírus fez com que os hospitais interrompessem o atendimento regular para abrir caminho para o tratamento de pacientes com COVID-19.

Na terça-feira, o Instituto Nacional de Saúde do país disse que as internações hospitalares aumentaram 31% na semana passada, com os não vacinados sendo responsáveis ​​pela maioria das internações hospitalares, informou a Reuters.

Autoridades de saúde holandesas relataram na terça-feira que 84 por cento da população foi vacinada contra o vírus.