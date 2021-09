Pequenas nuvens fofas podem ajudar a salvar a Grande Barreira de Corais da Austrália

SYDNEY (Reuters) – Para diminuir a velocidade com que as altas temperaturas e as águas quentes estão alvejando os recifes de coral da Grande Barreira de Corais, cientistas australianos estão espalhando gotas de água do oceano no céu para criar nuvens para proteger o tesouro ecológico.

Os pesquisadores que trabalham no chamado Cloud Brightening Project dizem que estão usando uma turbina para pulverizar partículas microscópicas do mar para engrossar as nuvens existentes e reduzir a luz solar no maior ecossistema de recife de coral do mundo, localizado na costa nordeste da Austrália.

As gotículas de água evaporam e deixam apenas minúsculos cristais de sal flutuando na atmosfera, permitindo que o vapor de água se condense ao seu redor, formando nuvens, disse Daniel Harrison, professor sênior da Southern Cross University que está administrando o projeto.

“Se fizermos isso por um longo período de algumas semanas a dois meses, quando o recife estiver passando por uma onda de calor marinho, podemos realmente começar a diminuir a temperatura da água sobre o recife”, disse Harrison.

O Dr. Daniel Harrison, palestrante sênior do National Center for Marine Science da Southern Cross University e chefe do Cloud Brightening Project, é visto durante o segundo teste de campo em Broadhurst Reef na Grande Barreira de Corais, Queensland, Austrália em março de 2021, neste postou foto divulgada à Reuters em 27 de setembro de 2021. Daniel Harrison / Southern Cross University / Folheto via Reuters Consulte Mais informação

O projeto passou por um segundo experimento em março, no final do verão do hemisfério sul, quando os recifes do nordeste da Austrália estão mais quentes, e coletou dados valiosos sobre a atmosfera quando os recifes estão em maior risco de branqueamento.

A combinação de água leve e quente causa o branqueamento do coral. Ao reduzir a luz sobre os recifes de coral em 6% no verão, Harrison disse, “o estresse do branqueamento” seria reduzido em 50% a 60% no ecossistema submarino.

Mas os benefícios da redução das nuvens diminuirão com o tempo, a menos que outras medidas reduzam a mudança climática.

“Se tivermos um trabalho realmente forte sobre as mudanças climáticas, a modelagem mostra que o brilho das nuvens é suficiente para parar o declínio do recife e ser visto durante este período enquanto reduzimos nossas emissões de carbono”, disse ele.

Uma das atrações naturais mais famosas da Austrália, o recife de coral quase foi listado como patrimônio mundial em perigo pelas Nações Unidas, embora tenha evitado a designação após a pressão da Austrália.

(Relatórios de Stevica Nicole Pikes). Escrito por Byron Kay. Edição de Christian Schmolinger

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.