Os paleontólogos do sul da Austrália descobriram as espécies mais antigas do abutre – com milhões de anos.

O fóssil de 25 milhões de anos foi descoberto na margem oposta do Lago Binpa, que secou desde 2016.

Os cientistas publicaram suas descobertas no jornal Biologia Histórica. Defina a nova espécie como Archaehierax sylvestris.

O pássaro é ligeiramente menor que um A águia de cauda em cunha (Aquila audax), a maior ave de rapina da AustráliaE Com um pé de comprimento de cerca de 15 cm, de acordo com Elaine Mather, estudante de doutorado na Flinders University e primeira autora do estudo.

“Foi provavelmente um dos maiores abutres da época, pelo que sabemos”, disse ela. Vigia.

“Achamos que provavelmente se alimentava da maioria dos pássaros e mamíferos de pequeno a médio porte que também viviam na época, então coisas como ancestrais de gambás e coalas modernos vivem na floresta”, disse Mather.

Esta águia tinha asas curtas e pernas bastante longas, O que significa que ele pode ter emboscado sua presa na selva.

Na verdade, traduzindo o nome delaArchaehierax sylvestris significa “Ancient Forest Hawk” de acordo com Boletins informativos (Austrália).

“Isso é muito comum em abutres da floresta”, disse Mather ao Guardian. “É basicamente uma adaptação de ter que voar por uma área mais populosa em comparação com os abutres que vivem em espaços mais abertos, como pastagens ou bosques.”

“Achamos que poderia ter sido um caçador de emboscadas. Portanto, embora não fosse um voador muito rápido, era muito flexível, capaz de fazer curvas rápidas e provavelmente teria esperado [on] Um poleiro para a presa vagar à distância. ”

Fóssil supera o pássaro mais antigo conhecido anteriormente na Austrália – um pássaro Pengana robertbolesique viveu cerca de 23 milhões de anos atrás.

Walter Pauls, paleontólogo aviário Descubra e nomeie-o Pengana robertbolesi, mas ele não participou deste estudo.

“Sabemos que a Austrália tem um enorme registro fóssil completo de aves de rapina, mas muito poucos deles foram publicados oficialmente”, Bulls ABC. Disse. “Isso é incrível [study] Bonito, devido à idade e integridade relativa do esqueleto, e ao fato de ter sido profundamente analisado e nomeado. “

