Patriots contratam o ex-Vikings WR Jalen Reagor para treinar – NBC Sports Boston

O New England Patriots supostamente aumentou sua profundidade de wide receiver na quinta-feira.

Jalen Reagor assinou contrato com o time de treino dos Patriots, de acordo com Adam Schefter da ESPN. O jogador de 24 anos foi dispensado após ser dispensado pelo Minnesota Vikings.

Ver mais O ex-Vikings WR Jalen Reagor, que liberou as isenções hoje, assinou com o time de treino dos Patriots, por fonte. Os Patriots enfrentam os Eagles na Semana 1, e Reagor será candidato a um upgrade no jogo. -Adam Schefter (@AdamSchefter) 31 de agosto de 2023

Reagor foi originalmente selecionado pelo Philadelphia Eagles na primeira rodada (21º no geral) do Draft de 2020 da NFL. O produto do TCU não correspondeu às escolhas do primeiro turno da Filadélfia, levando-o a ser negociado com os Vikings por uma escolha de sétima rodada em 2023 e uma escolha condicional de quarta rodada em 2024.

Em duas temporadas com os Eagles, Reagor conseguiu 64 passes para 695 jardas e três touchdowns. No ano passado com os Vikings, ele teve apenas oito recepções para 104 jardas e um TD.

A Nova Inglaterra pode ser o lugar perfeito para Reagor reviver sua carreira na NFL. A posição de wide receiver permanece um ponto de interrogação com DeVante Parker, JuJu Smith-Schuster, Kendrick Bourne e os novatos da sexta rodada Demario Douglas e Kayshon Boutte no elenco inicial de 53 jogadores.

Se Reagor for ativado para a Semana 1, ele terá a chance de se vingar de seu antigo time. Os Patriots abrirão a temporada em casa contra os Eagles no dia 10 de setembro.