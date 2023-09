Parada de produção na AutoEuropa leva à perda de centenas de empregos

Trabalhadores ocasionais e fornecedores estão entre as vítimas

A fábrica de automóveis AutoEuropa da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, a sul de Lisboa, inicia hoje uma paralisação de produção de nove semanas. Já levou ao despedimento de centenas de trabalhadores não permanentes.

Além dos 100 trabalhadores ocasionais despedidos pela fábrica de automóveis do Grupo VW, várias empresas sediadas no mesmo parque industrial anunciaram planos para despedir dezenas de trabalhadores temporários.

Segundo o coordenador das oficinas do parque industrial, na passada sexta-feira a AutoEuropa e as suas empresas fornecedoras já tinham confirmado. 291 Demissão de trabalhadores ocasionais.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energéticas e Ambientais do Sul (SITE-Sul) opôs-se. Já se sabe que um total de 560 trabalhadores perderam o emprego.

A paralisação prevista da produção deve-se às dificuldades enfrentadas por um fornecedor da VW na Eslovénia, que foi devastada por saques no país no início de agosto.

A Autoeuropa, que decidiu recorrer à greve dos trabalhadores durante a paralisação da produção, disse que garantirá o pagamento de 95% dos salários dos seus próprios trabalhadores, mas muitas empresas do parque industrial estão a preparar-se para aceitar cortes salariais de 10% ou mais. 33%, escreve a Lusa.

O primeiro-ministro Antonio Costa, em visita oficial hoje ao Chile, foi questionado sobre a situação e admitiu que o governo estava preparado para as “consequências negativas” da paralisação da produção da AutoEuropa nas exportações e no PIB.

“Uma paralisação do trabalho na AutoEurope por dois meses teria um efeito enorme em ambos”, disse ele. É uma situação de “interdependência óbvia e de fatores puramente externos.

“A situação em Portugal não tem nada a ver com a fábrica de Palmela, mas sim com as inundações na Eslovénia. Poderia ter acontecido o contrário”, ressaltou. Se tivesse havido uma inundação em Portugal, as fábricas no resto do mundo teriam ficado ‘paralisadas’, não na Eslovénia, “não creio que nenhum carro em circulação na Europa não seja produzido, pelo menos em parte, em Portugal”.

Ingredientes: LUSA