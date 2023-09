Fernandes estabeleceu o recorde na goleada de Portugal por 9 a 0 sobre Luxemburgo

A equipe de Roberto Martínez não sofreu nenhum gol nas eliminatórias, sofrendo 24 corridas, e venceu todas as seis partidas das eliminatórias, a maior vitória do país.

Portugal lidera o Grupo J com cinco pontos de vantagem sobre a Eslováquia, que derrotou a Eslováquia em Bratislava na sexta-feira. O Luxemburgo está em terceiro, três pontos atrás da Eslováquia.

O craque do Manchester United, Fernandes, que marcou o gol da vitória de Portugal sobre a Eslováquia, marcou três gols e marcou um gol contra enquanto a Seleção enchia as chuteiras.

Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Gonçalo Inácio marcaram dois golos cada, enquanto Ricardo Horta e João Félix também marcaram.

Martinez, que substituiu Fernando Santos após a Copa do Mundo do Catar, tem um histórico de 100 por cento no comando até o momento.

“Ainda estamos no início de uma nova era com um novo treinador e ainda aceitamos as ideias do treinador”, disse Jota.

“Hoje estabelecemos um ponto de referência para (ver) o futuro.”

O zagueiro do Sporting, Inácio, foi expulso aos 12 minutos, ao cabecear com a parte externa do pé após cruzamento certeiro de Fernandez.

O atacante do Paris Saint-Germain, Ramos, marcou o segundo gol cinco minutos depois, após intensa pressão para recuperar a bola de Fernandez.

O atacante de 22 anos marcou outro gol aos 33 minutos, uma jogada inteligente e uma finalização clínica para marcar seu sexto gol em oito partidas pelo seu país.

O atacante do Liverpool, Jota, acertou a trave enquanto Portugal dominava no Estádio do Algarve, perto da costa sul do país.

Inácio marcou de cabeça o segundo gol à beira do intervalo, após outro cruzamento de Fernandes, com Jota sendo assistido pelo quinto meio-campista dos Red Devils no início do segundo tempo.

Portugal goleou o Luxemburgo por 6-0 no primeiro encontro no Grão-Ducado e Horta igualou a sequência da noite com uma espingarda à entrada da área no 6º.

Jota, que montou Horda, terminou em sétimo, enquanto Portugal continuava a avançar sem arrependimentos, e Fernandez coroou a sua exibição magistral ao terminar em oitavo.

Igualizou o seu melhor resultado anterior, 8-0, três vezes, mas o suplente Félix marcou um soberbo nono golo à entrada da área, estabelecendo o novo recorde de Portugal.

“Temos uma grande equipa de jogadores e levamos cada jogo muito a sério”, disse Horta.

“Estamos no caminho certo, mas há coisas que precisamos de melhorar. Disputámos um jogo contra a Eslováquia e esta equipa não estava ao nível (para cumprir).”

A equipa de Martinez poderá qualificar-se para o Euro 2024 no dia 13 de outubro se a Eslováquia e o Luxemburgo vencerem a Islândia.