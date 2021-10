Palestinos culpam o shekel por afetar negativamente a economia da Cisjordânia

Ramallah (AFP) – Muito dinheiro israelense foi despejado em negócios palestinos: este pode não ser o aspecto mais popular do conflito, mas alguns alertam que é uma preocupação crescente para a economia palestina.

Os palestinos na Cisjordânia usam o shekel israelense, mas além disso em comum, os dois sistemas financeiros são significativamente diferentes.

Em Israel, como em muitas economias avançadas, os pagamentos digitais estão experimentando um rápido crescimento, substituindo as transações que costumavam ser feitas com notas e moedas.

Mas na Cisjordânia, uma área sob controle militar israelense parcial desde 1967, o dinheiro ainda é o rei.

Taysir Freij, dono de uma loja de ferragens em Ramallah, disse à AFP que agora precisa pagar uma comissão de 2% para depositar o papel-moeda porque seu banco está relutante em recebê-lo.

Obtenha a edição diária do Times of Israel

Por email e não perca as nossas notícias mais importantes Ao se registrar, você concorda com os termos

“Esta é uma crise … estamos sentindo seus efeitos”, disse Frej à AFP.

Muito do papel-moeda é trazido por dezenas de milhares de palestinos que trabalham em Israel ou em assentamentos judeus na Cisjordânia e que recebem seus salários em dinheiro.

Palestinos caminham em frente a uma casa de câmbio na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, 5 de outubro de 2021 (ABBAS MOMANI / AFP)

Especialistas e empresários afirmam que o acúmulo de moeda forte ameaça sufocar o sistema financeiro palestino.

Freij estava preocupado com o fato de que a compra de bens do exterior geralmente exigia a conversão do shekel em moedas estrangeiras, especialmente dólares ou euros, mas a abundância do shekel no mercado o forçou a aceitar taxas dolorosamente desfavoráveis.

“Terra Despejada”

A Autoridade Monetária Palestina, que atua como o banco central na Cisjordânia, alertou contra o acúmulo do shekel de papel porque não há como devolver moeda forte a Israel.

O governador da Autoridade Monetária, Firas Melhem, disse à AFP que a acumulação de liquidez é um “problema muito preocupante” e que causou problemas a bancos e empresas.

“Se o problema não for resolvido rapidamente, o mercado palestino se transformará em um depósito de shekel”, acrescentou.

O shekel foi estabelecido como a moeda oficial na Cisjordânia e na Faixa de Gaza como resultado dos protocolos econômicos conhecidos como Acordos de Paris, que se seguiram aos Acordos de Oslo entre Israel e a Autoridade Palestina.

Um palestino conta pilhas de notas em uma casa de câmbio na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, 5 de outubro de 2021 (ABBAS MOMANI / AFP)

Muita coisa mudou desde aqueles acordos de 1994.

Como os bancos israelenses dependem mais das transações digitais, eles não querem mais reabsorver o dinheiro fiduciário que se acumula na Cisjordânia, mas não se espalha rapidamente pela economia israelense.

O Banco de Israel afirmou que a segurança é outro motivo.

“Afirmamos que as transferências de dinheiro não monitoradas podem ser utilizadas indevidamente, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e não estarão de acordo com os padrões internacionais sobre a proibição de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”, disse o banco em comunicado à AFP.

Soluções?

Os bancos palestinos têm tentado encorajar os clientes a ajustar seus depósitos em dinheiro, mas isso pode limitar o capital disponível para os bancos, reduzindo sua capacidade de fornecer empréstimos.

A crise de excesso de liquidez gerou novos apelos de alguns especialistas palestinos para abandonar o shekel, seja em favor de uma moeda palestina única ou da moeda de outro país, incluindo o dinar jordaniano, que também circula na Cisjordânia.

A Autoridade Monetária Palestina também está pressionando o Banco de Israel para recuperar mais divisas.

Mas Melhem enfatizou que os palestinos também precisam “acompanhar os desenvolvimentos em tecnologias financeiras” e avançar em direção a mais pagamentos sem dinheiro.

A equipe do Times of Israel contribuiu para este relatório.