Décadas de residência de golfinhos tornaram esta cidade irlandesa famosa. Um ano depois de partir para sempre, Dingle se despede de Fungie

A boca dos golfinhos se curva naturalmente para cima, dando a impressão de que estão sempre sorrindo. Mas os moradores locais dizem que Fungie – pronuncia-se Fun-ghee – fez exatamente isso. Foi essa qualidade que forçou um grande número de turistas de todo o mundo a visitar esta parte remota da Irlanda, e como a próspera indústria do turismo surgiu na orla da Europa.

Mas depois de 37 anos, o fungo desapareceu sem deixar vestígios.

Agora, um ano depois de ter sido visto pela última vez, Flannery está realizando um memorial para celebrar o amado golfinho.

Ele e outros operadores de barco locais ofereceram passeios de barco gratuitos para a entrada do porto de Dingle no domingo, com emoções explodindo quando o sol finalmente rompeu um cobertor de nuvem cinza em memória do desaparecimento de Fungie, deixando um arco-íris em seu rastro. “Ele está conosco hoje”, disse Flannery, em sua primeira viagem saindo do porto.

“Você tenta se manter divertido, mas é difícil”, disse Bridget Flannery, esposa de Jamie e proprietária da Dingle Sea Safari, uma empresa que oferece passeios de barco no porto. “Sempre soubemos que Fungie não estaria aqui para sempre. Você quer que a história termine – certo – que ele está de volta com seus amigos. Mas você sabe em seu coração que ele está em um bom lugar, em algum lugar. O Dingle é um bom lugar, mas é um lugar melhor. “

A Fungie foi fundamental para o renascimento do turismo em Dingle. Mas o mais importante, ajudou a educar as pessoas sobre o mundo marinho em geral.

‘desaparecido’

No início da pandemia, Jimmy Flannery, que dirigiu a Dingle Dolphin Tours por mais de três décadas, “assumiu a responsabilidade de tentar manter a companhia de Fungie”, já que as operações de turismo foram impedidas de operar devido às restrições da Covid-19.

“Ele ansiava pela interação humana e era para isso que vivia”, disse Flannery.

Porém, seis semanas depois, o check-in de Flannery foi interrompido com o aumento das restrições sobre o surto. Em meados de outubro de 2020, o fungo havia desaparecido.

“Foi um grande choque”, disse Flannery, observando que Fungie nunca realmente desaparecia por mais do que algumas horas de cada vez.

Iniciou-se uma grande operação de busca com a participação de dezenas de embarcações. Mergulhadores de busca e resgate realizaram buscas extensas nas baías e enseadas onde os golfinhos geralmente nadam, até mesmo realizando pesquisas de sonar do fundo do mar.

“Acho que foi inevitável desde o dia em que chegou”, disse Kevin Flannery, biólogo marinho e primo de Jimmy Flannery, que observa os fungos desde 1983. tempo com ele. “

O nativo de Dingle e fundador do Aquário Dingle Oceanworld disse que Fungie provavelmente está morto, com a idade um fator provável. Fungie era um adolescente quando apareceu pela primeira vez em Dingle, disse ele.

A expectativa de vida média dos golfinhos roazes machos é de 40 anos. Em 2019, o Guinness Book of Records classificou Fungie como o golfinho solitário que vive há mais tempo no mundo.

Não está claro por que Fungie escolheu Dingle, mas Kevin Flannery acha que ele pode ter sido solto na natureza após o fechamento de um delfinário na Inglaterra.

“O público estava mudando na época, houve uma espécie de revolução verde”, disse ele, observando que havia alguns outros golfinhos que apareceram na mesma época em portos densamente povoados em toda a Inglaterra.

O personagem de Fungie foi cativante, mas também ajudou as pessoas a entender por que se preocupam com o oceano, disse ele.

“Um grande número de pessoas em todo o mundo marinho foi educado percebendo que não era um lugar onde você despejava plástico e outras coisas, que era uma entidade viva onde havia todas essas baleias, golfinhos e cetáceos de todos os tipos – era um lugar para cuidar ”, disse Kevin Flannery.

“Suponho que, nesse sentido, os fungos ensinaram milhões de pessoas”, acrescentou, acrescentando que o golfinho contribuiu para uma mudança fundamental nas atitudes em relação à sustentabilidade.

Kevin Flannery disse que a indústria pesqueira da Irlanda e do Reino Unido “está começando a perceber que podem ganhar mais dinheiro levando pessoas para o mar”, acrescentando que espera que essa mentalidade se estenda em breve à indústria baleeira nórdica.

efeito fungo

Fungie pode ter colocado Dingle no mapa, mas a indústria do turismo da cidade ainda está forte, apesar da pandemia e das previsões de que o desaparecimento da estrela da cidade a eliminaria.

Embora fosse economicamente “chocante” no início, os operadores de barcos rapidamente diversificaram suas rotas, oferecendo passeios privados pelo porto, safáris marítimos e passeios ecológicos.

Isso se deve ao efeito dos fungos, disse Kevin Flannery.

No entanto, a perda deixou muito sofrimento.

Ele disse: “Dói porque era como ter seu cachorro esperando por você todas as manhãs quando você ia caçar. E todas as noites, quando você voltava, ele estava lá.”

Mas para outros, Fungie era mais do que apenas um companheiro. O pescador local John Brosnan vê os fungos como um salva-vidas. Quatorze anos atrás, Brosnan teve um problema cardíaco, mas ele não sabia disso. Um cardiologista francês que veio ver Fungie acabou diagnosticando a condição de Brosnan e depois a tratou na França.

Fechando o punho com a mão, Brosnan bateu no coração. Ele disse: “Os fungos estão sempre aqui e isso nunca vai sair da minha mente.”

As memórias do fungo estavam se espalhando enquanto as multidões se reuniam ao longo da tarde. Bob Tate, um chef aposentado da Marinha Mercante e residente em Glasgow, disse que veio a Dingle para “cinco dias de férias” há 27 anos, mas nunca saiu. O entusiasta de baleias e golfinhos disse que os fungos desempenharam um papel importante nessa decisão.

Não é de surpreender que a comunidade esteja procurando um fechamento.

Mindfulness, uma tradição sagrada irlandesa, permite que as pessoas se unam, para superar coletivamente a dor que a morte de um indivíduo traz. E neste condado rural, onde a estação de rádio local transmite o anúncio diário da morte quatro vezes por dia para os ouvintes, a tradição ainda é profunda.

Um memorial pode ser o mais próximo que eles podem chegar. No domingo, os organizadores estimaram que cerca de 1.000 pessoas compareceram para lembrar o fungo.

À tarde, um padre local e um homem da Igreja da Irlanda embarcaram em um dos navios e oraram no mar.

O pároco de Dingle, Michael Moynihan, disse que ficou feliz ao ler a bênção de Fungie do ponto mais alto do barco. Ele disse: “Quanto mais alto, melhor e mais perto do meu Deus está.” Orações também foram feitas às vítimas da pandemia COVID-19.

De volta à entrada do porto de Dingle, o filho de Jimmy Flannery, Jimmy Flannery, cumprimentou os visitantes enquanto eles liam uma série de testemunhos escritos sobre Fungie, bem como desenhos feitos por crianças em idade escolar em toda a península.

Eles são a última geração que conheceu o golfinho, e Jimmy Flannery, como a comunidade maior, está empenhada em manter essas memórias vivas.

“Quero que as crianças pensem que ele está tendo uma aventura em algum lugar”, disse Jimmy Flannery, referindo-se a outra tradição irlandesa: contar histórias.

“Podemos sempre ser românticos sobre isso e pensar que talvez ele apenas tenha ido se divertir em algum lugar”, disse ele.