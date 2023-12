Palavras cruzadas do New York Times, 22 de dezembro de 2023 Respostas

Foi revigorante para ser honesto. Há muito tempo que resolvo as palavras cruzadas do Times e estou familiarizado com a sua forma geral de fazer as coisas. Posso dizer quais truques e jogos de palavras estão sendo usados ​​antes de escrever qualquer coisa na rede. Resolver os mistérios do Times que cruzam minha mesa é quase óbvio neste momento, e não estou me gabando. Estou tentando resolver outras palavras cruzadas, mas meu tempo é limitado, então quando encontro um quebra-cabeça com um som completamente diferente, pode parecer difícil.

Mas também é emocionante. É um novo desafio e uma ótima maneira de se preparar para o quebra-cabeça de sábado. Espero ver esse tipo de cooperação novamente em breve.