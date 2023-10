Ovelhas, lã, lobos e sapatos

Sapatos selvagens é uma empresa alemã que “já tem uma longa história neste tipo de produção e formou agora uma parceria Reencontrando Portugal”, criando o Sapato Berto. Um produto que apoia quem vive “de forma positiva para o lobo ibérico”, conforme descrito no documento que o acompanha Notícias de Portugal.

Segundo a descrição, o sapato é “mais do que um sapato”. A peça de calçado é uma forma de promover a convivência entre exemplares locais e de lobo ibérico. As toalhas são feitas de “lã produzida por produtores locais do Vale de Goa” que implementam regularmente medidas de prevenção de danos para evitar danos ao gado.

Desde 2020 que a Rewilding Portugal trabalha com produtores pecuários a sul do rio Douro, entre os distritos de Viseu e Garda. Para tornar a produção o mais sustentável e segura possível, “foram implementadas medidas como cães de guarda e práticas de gestão redutoras de riscos, como cercas elétricas e metálicas com propriedades específicas para impedir a entrada de lobos e outros predadores. Conforme revelado em comunicado à Rewilding Portugal Notícias de Portugal Já forneceu aos produtores «96 cães pastores e 34 esgrimistas, bovinos ovinos e equinos apoiando mais de 80 produtores».

No entanto, só em 2022 é que a Rewilding Portugal se fundiu com a Wilding Shoes, reunindo agora doze produtores de ovinos que “implementam boas práticas de prevenção de danos e possuem raças ovinas que cumprem os requisitos de qualidade da lã”.

Produção sustentável

A implementação de medidas de prevenção de ataques de lobos nas explorações agrícolas tem um “custo associado”, que é recebido pelos produtores no momento da venda da lã. Durante algum tempo, os fabricantes viram o preço da lã ser reduzido ou o produto não ser vendido. Com a produção da Perto, os fabricantes avaliarão seus produtos e os utilizarão na produção sustentável.

Em comunicado, a Rewilding Portugal afirma: “O apoio às medidas de prevenção de danos foi realizado no seu território. Projeto LIFE WolfFlux, financiado pela União Europeia e pelo Programa Paisagens Ameaçadas, e coordenado pela Rewilding Portugal em colaboração com a Rewilding Europe, Universidade de Aveiro, Zoo Logical e Associação Transmumância e Natureza. O seu objectivo é melhorar as condições necessárias à coexistência da espécie de lobo ibérico a sul do rio Douro.

Calçados Perto já estão à venda e podem ser adquiridos online https://www.wildling.shoes/en/products/perto-rw.