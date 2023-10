Enda Carroll investe num novo centro equestre de 80 hectares em Portugal

Enda Carroll, da Ashford Farm, expande a equipe Ashford. O empresário irlandês, juntamente com um dos seus parceiros de negócios, pretende construir uma instalação equestre de primeira linha no Algarve. O novo empreendimento Ashford será uma instalação equestre de primeira linha, atendendo aos pilotos de Grande Prêmio, mas acessível a todos. O local contará com acomodações e instalações de alta qualidade para a comunidade equestre, de cavaleiros e de cavalos.

Os planos para o local de 80 hectares estão em fase de desenvolvimento e a equipe está trabalhando na infraestrutura e nas licenças de construção. “A localização é fantástica e estamos muito entusiasmados com o desenvolvimento do terreno. Com o tempo, forneceremos um local internacional único para saltos de obstáculos e adestramento, com instalações de alto nível para cavalos e todos os envolvidos no esporte”, explica Enda.

Excelência expressa

Expandir o Grupo Ashford em Portugal é um sonho antigo de Enda e da sua equipa. Ele planeia incorporar todas as melhores práticas que viu e experimentou em todo o mundo nas suas próprias instalações no sul da Europa. “Queremos mostrar a excelência do desporto equestre e criar algo muito especial para que o desporto equestre prospere no Algarve.

O lugar certo

Enda vai fazer uma segunda casa no Algarve para a sua família, atualmente radicada em Ashford Farm, na Bélgica. “Apaixonei-me pelo Algarve e pela sua bela envolvente, óptimo clima, acessibilidades, hospitalidade, gastronomia, praias e todas as actividades de lazer e desportivas que a zona envolvente tem para oferecer. Hipismo para a minha família e outros, vida familiar e criação de negócios oportunidades para a comunidade e as pessoas em nossa indústria. Criar espaço é meu sonho.

Cronologia

“Coisas boas levam tempo e são necessárias. O projeto está indo bem e temos certeza de que tudo vai dar certo a tempo. Vai valer a pena esperar!”

Fonte: Comunicado de imprensa – Ph. © VG Designs