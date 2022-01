Os voos de verão estão até 71% mais baratos do que antes da epidemia, inclusive em Portugal e Espanha.

De acordo com o Skyscanner, que tem destinos populares em Portugal, Estados Unidos e Espanha, as tarifas aéreas de verão são até 71% mais baratas do que os preços pré-epidemia.

Eles estão procurando os britânicos que estão morrendo de fome ao sol Férias baratas De acordo com o Skyscanner, algumas pechinchas podem estar disponíveis neste verão em comparação com os preços pré-epidemia.

Uma nova pesquisa do site Air Comparisons descobriu que, em alguns casos, a tarifa aérea média para 2022 é atualmente 71% menor do que em 2019, quando o governo não causou estragos nos planos de viagem em todo o mundo.

O Skyscanner descobriu que em julho de 2022, Faro em Portugal viu diferenças de preço 71% mais altas do preço médio do voo de volta de £ 42 na plataforma, em comparação com julho de 2019.

Não foi só Portugal que viu diferenças significativas; Depois de barato Feriados na espanha Os voos para Alicante são 67% mais baratos do que em 2019 e os voos para Palma são, em média, 60% mais baratos.

Farrow, Alicante e Palma já são populares, com os melhores pontos de reserva do Skyscanner para 2021 – coroado a melhor escolha do Orlando Brits, seguido por Málaga.

A boa notícia é que Espanha, Portugal e todos os Estados Unidos estão atualmente no meio Países estão abertos para férias aos britânicos.

Após a mudança nas regras de viagem do Reino Unido na semana passada, o aumento nas reservas de viagens pode estar no horizonte. De acordo com as novas regras, os britânicos com dupla japa não terão mais que se submeter a testes antes da partida ao retornar ao Reino Unido e poderão optar pelo fluxo lateral no segundo dia em vez do teste de PCR. Eles não precisam se isolar enquanto esperam o fim.

Nas primeiras horas desde que Boris Johnson anunciou as mudanças nas viagens, o Skyscanner diz que o número de visitantes do site aumentou 81% semana a semana.



Imagem: Getty Images)



Comentando as descobertas, Laura Lindsay, especialista em tendências e destinos do Skyscanner, disse: “Em meio à crise de 2021, a experiência de viagens e conexões da Grã-Bretanha provou ser ainda mais importante. .

“Além disso, as mudanças recentes já reduziram significativamente o custo dos testes para os passageiros – apenas £ 31 para voos que retornam à Espanha em julho. Está na hora.

Você pode aprender mais Skyscanner.net.

Sempre verifique os conselhos de viagem mais recentes do escritório estrangeiro para o destino antes de reservar ou viajar para o exterior, pois contém informações importantes sobre regras de viagem, requisitos de entrada e outras restrições que podem ser aplicadas.

