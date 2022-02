Os Vikings escolheram Kevin O’Connell para treinar os Rams

Os Vikings planejam contratar o coordenador ofensivo dos Rams, Kevin O’Connell, para ser o décimo treinador nos 61 anos de história da franquia, de acordo com duas fontes familiarizadas com a situação.

Um acordo com O’Connell só pode ser concluído depois que Los Angeles jogar contra o Cincinnati Bengals no Super Bowl em 13 de fevereiro. Mas os vikings na noite de quarta-feira começaram a dizer aos finalistas em busca de estágios que não conseguiriam o emprego. Ele disse.

Uma fonte familiarizada com as discussões disse que os Vikings passaram a maior parte da quarta-feira entrevistando o técnico do Michigan, Jim Harpo, mas não lhe fizeram uma oferta de emprego. De acordo com vários relatos da mídia, Harbaugh informou a Michigan que voltará à escola.

Os Vikings escolheram O’Connell, 36, depois de lhe dar uma segunda entrevista em Los Angeles na segunda-feira. Os Vikings também realizaram segundas entrevistas com o coordenador de defesa dos Rams, Rahim Morris, e com o coordenador de defesa dos Giants, Patrick Graham.

O ex-quarterback O’Connell foi o treinador de quarterbacks de Washington em 2017, a temporada final de Kirk Cousins ​​estava inicialmente lá, e ele deveria executar um sistema semelhante em Minnesota ao que os Vikings instalaram pela primeira vez com Kevin Stefansky e Gary Kubik em 2019.

O’Connell também trabalhou com o novo gerente geral dos Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, em San Francisco em 2016, quando o treinador estava no time dos 49ers fazendo projetos especiais sob o comando de Chip Kelly. Fontes disseram que Adofo-Mensah tinha grande respeito por O’Connell antes de conseguir o trabalho dos Vikings, colocando-o na lista de treinadores com os quais o GM queria trabalhar, e O’Connell surgiu como um dos candidatos para o trabalho dos Vikings como equipe. . A segunda rodada de entrevistas começou nesta semana.

Os Vikings se basearão no relacionamento entre seu gerente geral de 40 anos e seu treinador de 36 anos, enquanto tentam renovar uma organização que estava repleta de tensão no final do mandato de Mike Zimmer e Rick Spielman juntos. Zimmer e Spielmann não estavam se falando em termos no final da temporada de 2021, e o linebacker Eric Kendricks sugeriu um desejo de mudança depois que os Vikings demitiram o treinador e o GM em 10 de janeiro.

“Acho que apenas ter essa voz, não importa quão grande seja o seu papel, é importante, para ouvir e considerar os sentimentos um do outro”, disse Kendricks. “Não acho que uma organização baseada no medo seja o caminho a seguir.”

O’Connell foi o coordenador da ofensiva em Washington em 2019 e foi nomeado para o mesmo cargo dos Rams em 2020. Uma fonte disse que o comitê de pesquisa dos Vikings ficou satisfeito com a forma como O’Connell lideraria a equipe.

Ele se tornará o quarto ex-assistente técnico dos Rams de Sean McVeigh a conseguir um cargo de treinador principal na NFL. O técnico dos Bengals, Zack Taylor, que enfrentará os Rams no Super Bowl, era o treinador principal de McVay antes de Cincinnati o contratar. O ex-técnico dos Packers, Matt LaFleur, foi o coordenador ofensivo de McVeigh, e Brandon Staley se tornou o técnico dos Chargers no ano passado, depois de atuar como coordenador defensivo dos Rams.

Morris e Graham permanecem com suas equipes atuais como coordenadores defensivos. Graham e Morris, ambos negros, foram os treinadores de cor para entrevistar os Vikings. A equipe planejava ter uma segunda entrevista com o coordenador defensivo do 49ers, DeMeco Ryans, nesta semana, mas retirou seu nome do processo.

Graham foi ao Twin Cities para uma entrevista pessoal de nove horas na terça-feira, no mesmo dia em que Brian Flores, ex-técnico dos Dolphins, entrou com uma ação alegando racismo sistêmico nas práticas de contratação de treinadores da liga.

Todos os quatro treinadores que assumirão empregos no ciclo de recrutamento de 2022 são brancos; O’Connell se tornará o quinto. Atualmente, existem apenas três treinadores minoritários na NFL (Mike Tomlin dos Steelers, Robert Saleh dos Jets e Ron Rivera dos capitães). Adofo-Mensah, que se tornou o primeiro homem negro na história dos Vikings a deter o título de GM, é um dos seis GMs de cor na NFL.