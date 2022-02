O que os 49ers podem esperar receber na troca de Jimmy Garoppolo

A troca de quarterback mais impactante da temporada 2021 ocorreu há um ano nesta semana. Jimmy Garoppolo provavelmente jogou seu último jogo como membro dos 49ers no domingo no NFC Championship Game. Garoppolo sugeriu na terça-feira que espera ter sua situação resolvida mais cedo ou mais tarde. As conversas provavelmente já estão ocorrendo entre o gerente geral dos 49ers, John Lynch, e as equipes carentes de quarterbacks. “Acho que eles estão tentando fazer o melhor para mim. Estou tentando fazer o melhor por eles”, disse Garoppolo na terça-feira em uma videochamada com repórteres da Bay Area. “Estamos trabalhando juntos nisso. (Nós) realmente não fizemos muito progresso nisso, mas acho que as coisas começarão a acontecer aqui muito rapidamente.” Liderando o Los Angeles Rams ao Super Bowl estava o quarterback Matthew Stafford, cuja troca do Detroit Lions foi acertada em 1º de janeiro. 30, 2021. Os Lions enviaram Stafford para os Rams em troca do quarterback titular Jared Goff, escolhas de primeira rodada em 2022 e 23, e uma escolha de terceira rodada em 2021. Quaisquer negociações da NFL após o prazo de trocas da meia temporada não podem ser finalizadas até o primeiro dia do novo ano da liga. Garoppolo tinha uma cláusula de não comércio em seu contrato por apenas 2021. Ele pode ser negociado oficialmente a partir de 16 de março. “Vamos resolver isso de uma forma ou de outra”, disse Garoppolo. “Acho que os dois lados ficarão felizes no final.” Garoppolo e sua representação poderão negociar uma extensão de vários anos com sua nova equipe, enquanto os 49ers pechincham com as equipes sobre a compensação por seus serviços. READ Cerimônia de abertura dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio: atualizações ao vivo Os 49ers originalmente adquiriram Garoppolo em uma troca no meio da temporada de 2017 com o New England Patriots por uma escolha de segunda rodada do draft. Depois que Garoppolo se destacou ao iniciar os cinco jogos finais daquela temporada, os 49ers o contrataram para um contrato de cinco anos. Ele fez mais de US $ 111 milhões em suas quatro temporadas completas com o clube. Sua negociação esperada economizará aos 49ers aproximadamente US$ 25,5 milhões no teto salarial de 2022. Os 49ers podem começar a recuperar parte do capital do draft que enviaram para o Miami Dolphins no ano passado para negociar com o número 1. 3 geral para selecionar o substituto de Garoppolo, Trey Lance, no Draft da NFL de 2021. Os 49ers se separaram das escolhas de primeira rodada em 2022 e 23, bem como uma terceira rodada em 22. Deve haver muito otimismo de um mercado comercial forte para Garoppolo, que jogou bem durante toda a temporada antes de sua produção diminuir depois de sofrer uma ruptura no ligamento do polegar direito em 1º de dezembro. 23. Uma troca pode ser adiada até que seja tomada uma decisão sobre se Garoppolo será submetido a uma cirurgia, que deve exigir um período de reabilitação de quatro a seis semanas. Duas negociações da última offseason podem dar aos 49ers uma forte indicação do preço que podem receber por Garoppolo. O Indianapolis Colts obteve o quarterback Carson Wentz do Philadelphia Eagles em troca de uma escolha condicional de segunda rodada que se transformou em uma seleção de primeira rodada de 2022 porque ele jogou pelo menos 75% dos snaps ofensivos da equipe. Indianápolis também enviou à Filadélfia uma escolha de terceira rodada. READ O potencial jogador da primeira rodada Matt Coral foi nocauteado devido a uma lesão na perna no Sugar Bowl Além disso, o New York Jets recebeu escolhas de segunda, quarta e sexta rodadas do Carolina Panthers em uma troca pelo quarterback Sam Darnold. Garoppolo jogou melhor em 2021 do que Wentz e Darnold – nenhum dos quais está garantido como titular de suas equipes para uma segunda temporada. Quase uma década atrás, os 49ers receberam duas escolhas de segunda rodada do Kansas City Chiefs para Alex Smith, que se tornou dispensável com o surgimento de Colin Kaepernick após a temporada de 2012. Depois de cinco temporadas em Kansas City, Smith foi transferido para Washington quando a decisão foi tomada pelo jogador do segundo ano Patrick Mahomes como titular. Kansas City recebeu uma escolha de terceira rodada e o cornerback Kendall Fuller. RELACIONADO: 49ers prometem manter Jimmy G informado sobre planos futuros Garoppolo jogou mais de seis jogos apenas duas vezes em sua carreira na NFL. Sua melhor temporada veio em 2019, quando os 49ers avançaram para o Super Bowl. Na temporada regular de 2021, Garoppolo foi titular em 15 jogos, completou 68,3% de seus passes para 3.810 jardas com 20 touchdowns e 12 interceptações. Sua classificação de passador foi de 98,7, que ficou em nono lugar na NFL entre os quarterbacks qualificados. A conclusão é que os 49ers podem receber, na pior das hipóteses, uma escolha de segunda rodada e, talvez, outra escolha ou duas para Garoppolo abrir caminho para Lance assumir o cargo de titular este ano. Baixe e acompanhe o 49ers Talk Podcast

