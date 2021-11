Os vikings e os seus ratos Stowe conquistaram os Açores portugueses? | Portugal

Eles vieram da terra da neve e do gelo e do sol da meia-noite – mas ainda assim vieram para alguns lugares agradáveis. Este é o resultado de investigadores que encontraram evidências para apoiar a ideia de que os vikings se estabeleceram nas margens do Clemente dos Açores várias centenas de anos antes da chegada dos portugueses em 1427.

Dado que Os Vikings Geralmente associada à linha norte congelada, a afirmação é surpreendente. No entanto, baseia-se em sólida ciência, segundo uma equipa de investigadores internacionais que estudou recentemente os aquíferos dos Açores, um arquipélago meso-atlântico.

Estes foram encontrados para ser ricos em compostos orgânicos encontrados nas fezes de vacas e ovelhas. Ao mesmo tempo, descobriu-se que essas amostras continham altos níveis de carvão, mas o pólen das árvores nativas era baixo.

Essa combinação confirma que os primeiros colonos queimaram árvores para limpar a terra para pastar seus rebanhos, argumentam os pesquisadores. No entanto, é a datação desses modelos que vem como uma verdadeira surpresa. Os cientistas descobriram que foram depositados entre 700 e 850 dC, muitos séculos antes da data prevista para a chegada dos portugueses às ilhas.

“As nossas reconstruções fornecem evidências claras da colonização pré-portuguesa nos Açores”, disse uma equipa liderada pelo ecologista Pedro Robosiro, da Universidade dos Açores, num estudo publicado no American Journal. Processos da Academia Nacional de Ciências Este mês.

De 700 a 800 DC, as condições de vento e clima no hemisfério norte ajudaram os imigrantes em latitudes mais altas e impediram que viessem do sul. Europa, Facilitar o acesso das pessoas do Norte aos Açores, acrescenta papel. Quanto à identidade desses imigrantes, insistem os pesquisadores. “Esses resultados sugerem os primeiros colonizadores nas Ilhas Nórdicas”, diz o documento.

É importante ressaltar que os resultados de Robociro são apoiados por pesquisas do biólogo evolucionário da Cornell University Jeremy Searle, que argumentou que os vikings foram para os Açores, embora seu trabalho tenha se baseado em uma fonte biológica muito diferente. É centralizado no mouse.

“Os ratos são emboscados em navios e transportados ao redor do mundo por humanos”, disse Searle. Visualizador Semana Anterior. “Se você vê humanos, pode ver ratos. Se você pode descobrir de onde esses ratos vieram, você terá uma visão de onde eram as casas originais desses humanos.”

Estudos de Searle, população de ratos domésticos, Músculo de camundongo, Existem diferentes assinaturas genéticas, dependendo de sua localização. “Ao analisar o DNA mitocondrial – que é derivado da linha feminina – podemos dizer a diferença entre ratos de diferentes partes da Europa”, disse ele.

Restos de um rato nórdico revelam uma colonização anterior dos Açores. Foto: GlobalP / Getty Images / iStockphoto

Nas Ilhas Britânicas, Orkney, Ilha de Man, Hébridas, Caetanus e algumas partes da Irlanda têm uma linhagem distinta de ratos domésticos.

“Todas essas são áreas de influência Viking, principalmente, quando olhamos para a Noruega, descobrimos que os ratos de lá tinham a mesma assinatura genética”, disse Searle.

Resumindo, Searle e sua equipe rastrearam com precisão o camundongo viking e procuraram em outros lugares por sinais de sua existência – e o encontraram em ratos antigos na Islândia e na Groenlândia, onde os vikings se estabeleceram há 1.000 anos.

Então, há alguns anos, Searle olhou para mais dois locais no sul: os Açores e a Madeira – e em ambos os locais os ratos revelaram ter a mesma assinatura genética do rato Viking. É importante ressaltar que eles encontraram muito poucos camundongos com assinaturas genéticas semelhantes às encontradas na população de ratos. Portugal, Também foram contados como os primeiros colonos nestas ilhas.

Ilha de São Miguel, Açores. O arquipélago é uma região autônoma de Portugal. Foto: Sergey Dzyuba / Alamy

“Estes ratos eram aparentemente viajantes acidentais, foram dispersados ​​pelos vikings para o Atlântico, Islândia e Gronelândia e para os Açores e Madeira, o que mostra o quão longe os vikings se espalharam.

A ideia de que os vikings chegaram aos Açores e à Madeira muito antes dos portugueses é intrigante. Estes últimos são considerados os precursores da Era da Inovação, em que os europeus exploraram e colonizaram o mundo, sendo estes dois locais um dos seus primeiros assentamentos.

Agora, a marinha portuguesa parece ter seguido os vikings e seus ratos.