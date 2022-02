Os russos estão de acordo com Putin?

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

Ex-assessor da associação russo O chefe diz que não pode nem ouvi-lo Presidente russo Vladimir PutinDiscurso à nação na noite de segunda-feira. Ele teve que ler depois do fato.

“Esta é a conversa de uma pessoa delirante que não está mais conectada à realidade circundante”, disse Gleb Pavlovsky à Fox News.

Para Pavlovsky, a reunião do Conselho de Segurança Nacional em frente às câmeras de televisão no início do dia foi um espetáculo decepcionante, agravado pelo simples fato de que ninguém ousou desafiar Putin sobre seus planos de redesenhar o mapa da Europa e possivelmente iniciar uma guerra total.

“Se você comparar a decisão do Politburo com Brezhnev sobre o Afeganistão e a introdução de tropas naquela época, houve mais discussões. Então as pessoas discutiram e expressaram dúvidas, e aqui você tem um grupo de modelos e essas são as pessoas responsáveis. por segurança. É nojento.” Pavlovsky diz que culpa os chefes de segurança tanto quanto culpa Putin por tomar um curso que pode realmente tornar a Rússia muito menos segura quando o argumento sempre foi de que a Rússia simplesmente precisa abordar adequadamente suas preocupações de segurança e, se isso for resolvido, será vai ficar bem.

“Ninguém será morto” por questionar Putin sobre sua controversa e provocativa decisão de reconhecer partes da Ucrânia como entidades independentes ou de bancar o advogado do diabo, disse Pavlovsky. Ele sentiu que alguns deles, na verdade, os verdadeiros seguranças na sala, tinham sérias reservas.

A mídia chinesa inadvertidamente coloca as regras do PCC na cobertura russo-ucraniana, sugere Taiwan TakeOVER

É assim que Pavlovsky se sente, reconhecidamente, ele está fora de seu círculo íntimo há uma década. Mas ele está longe de estar sozinho em suas conclusões.

Muitos dizem que o discurso de Putin à nação é notável, tanto em termos de tom quanto de conteúdo. Declarações e movimentos subsequentes abalaram as pessoas na Rússia e as fizeram se perguntar o que o amanhã poderia trazer. Muitos deles têm medo.

A Rússia é um país vasto e é difícil dizer como esses últimos movimentos geralmente estão voltando. Sem dúvida, uma grande proporção dos cerca de 68% dos russos entrevistados aqui dizem que dar ao presidente sua aprovação também teria aprovado sua retórica e possivelmente seu plano também, mas outros questionam abertamente o que pode ser alcançado para a Rússia.

Oleg Ignatov trabalhou com o partido político de Putin, Rússia Unida. Ele aponta para as contradições no argumento de Putin sobre a necessidade de proteger a Rússia e os russos, reconhecendo as duas repúblicas separatistas e tornando os russos mais seguros em casa.

O longo jogo da Rússia na Ucrânia, energia e Europa

“A Ucrânia se moverá mais para o Ocidente e os países ocidentais darão mais apoio à Ucrânia, em termos de cooperação militar e econômica também. Então, a Ucrânia parecerá um inimigo para nós. Para a Rússia, isso parece um sério perigo”, diz Ignatov. . “Não acho que a Rússia esteja ficando mais segura.”

Ignatov admite que seria difícil dizer se os russos poderiam se voltar contra seu presidente se a situação se transformasse em um conflito completo.

“A mídia aqui está sob controle do governo e o processo eleitoral está sob controle do governo e, francamente, não temos uma boa compreensão da sociedade russa porque, por exemplo, não temos boas pesquisas. Sim, e isso é um grande problema. problema aqui.”

Ninguém afirma conhecer o fim do jogo de Putin. Pavlovsky teme que seus passos tenham sido dados até agora com pouca contribuição substantiva. Ele diz que Putin está se tornando cada vez mais recluso e que a pandemia exacerbou isso.

O endosso de relações exteriores de Biden às armadilhas de Biden é de até 40%: Gallup Poll

“Seu isolamento é uma espécie de mudança, uma profunda mudança de personalidade”, diz Pavlovsky. “Tudo no Kremlin foi construído com base na comunicação constante, na conversa”.

“Ele está em uma situação bastante anormal agora, mas acho que mesmo se compararmos com a situação dos últimos anos com Stalin, Stalin também se isolou. Ele nunca veio ao Kremlin, morava em sua casa de campo, mas ainda é membro do Politburo veio até ele. , crianças vieram e assim por diante, ou seja, havia algum tipo de normalidade. Na minha opinião, Putin tem um regime de quarentena que o cercou – ele o está destruindo de alguma forma “.

Há um certo interlocutor cuja presença foi particularmente negligenciada.

Pavlovsky assume que “Angela Merkel conversou muito com ele (Putin)”. “Foi quase como uma terapia ou algo assim para ele. Ela pode ter equilibrado isso psicologicamente. É difícil provar, é claro, mas me parece que sua maneira de se comunicar era de alguma forma médica para ele, algum tipo de psiquiatria.”

CLIQUE AQUI PARA APLICATIVO FOX NEWS

As palavras de despedida de Pavlovsky são um ímpeto para mais diálogo com o homem que sugere que ele está desapegado da realidade e, para isso, conclui Pavlovsky, o diálogo é agora mais importante do que nunca.

“Esta não é uma questão de tratar Putin bem ou mal. Esta é uma questão de crise da qual todos nós queremos sair, exceto um pequeno grupo de loucos. Então, precisamos conversar. É necessário conversar. É isso que (Putin ) tem medo de discutir problemas.” .