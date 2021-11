Os resultados do teste covid-19 reprovados na Grã-Bretanha levam a milhares de casos adicionais

uma MONG THE As ferramentas que as autoridades de saúde têm usado para combater o COVID-19, os efeitos dos bloqueios, máscaras e vacinas são bem estudados. O teste, cujo impacto é difícil de medir porque coincide com outras políticas anti-epidêmicas, não tem recebido menos atenção. Mas, graças a uma experiência natural sombria, isso agora está começando a mudar.

Ouça esta história Seu navegador não suporta um item . Desfrute de mais áudio e podcasts iOS ou Android.

Em setembro, Covid pareceu parar no sudoeste da Grã-Bretanha. Da noite para o dia, a taxa de positividade PCR Os testes perto de Bath e Bristol caíram de 3% para 1%. Em nenhum outro lugar da Inglaterra houve um declínio semelhante.

Em meados do mês, um grupo local de voluntários disse que essa aparente queda pode ter sido causada por testes falhos. Algumas semanas depois, o grupo e cientistas locais perguntaram à Health Security Agency do Reino Unido ( UKHSA ) Investigar.

Em 12 de outubro UKHSA Encerramento de um laboratório operado pela empresa de testes Immensa. A agência disse que a empresa informou incorretamente a 43.000 pessoas infectadas que elas estavam livres do vírus. A causa do erro ainda não está clara. O Immensa não quis comentar.

Assim que o laboratório fechou, a taxa de casos de vírus na área disparou. Um porta-voz do primeiro-ministro disse que erros de laboratório não causaram o aumento. No entanto, em 14 de novembro, Thiemo Fitzer, da Universidade de Warwick, divulgou um artigo mostrando que eles podem ter feito exatamente isso. Ainda não foi revisado por pares, mas fornece evidências consistentes de que testes precisos realmente retardam a disseminação do coronavírus, permitindo que as pessoas infectadas saibam que devem isolá-lo.

Para estimar o que teria acontecido se não fosse pela confusão, Fetzer construiu “controle artificial”: um conjunto de áreas cujas taxas anteriores de vacinação, testes, casos de vírus e mortes correspondiam às das 13 áreas mais atingidas. A diferença era gritante. De 2 de setembro a 12 de outubro, as regiões em questão tiveram 13.000 resultados positivos a menos do que o grupo de controle. Depois disso, eles marcaram mais 21.000.

Isso significa que cada teste falso pode resultar em 0,6-1,6 casos adicionais (a faixa reflete a incerteza sobre quantas pessoas com teste positivo receberam falsos negativos anteriormente). Com base na taxa de mortalidade da Grã-Bretanha, isso se traduz em 400-1100 mortes.

Surpreendentemente, essas perdas não são as maiores que Fetzer atribui a falhas técnicas. Em 2020, um erro na planilha impediu o Serviço de Estatísticas da Grã-Bretanha de relatar 15.000 casos de coronavírus para entrar em contato com rastreadores. Em um estudo anterior, Fetzer estimou que 1.500 pessoas morreram como resultado.■

Fontes: “Medindo o impacto epidemiológico de um falso negativo: evidências de um experimento natural,” por T. Fetzer, 2021; Escritório Nacional de Estatísticas