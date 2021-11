Explore mundos misteriosos em The Hunt for Planet B

Apenas um pensamento pode mandá-lo para uma toca de coelho existencial. Mas gosto de olhar para o universo e pensar em todas as possibilidades à espera de serem descobertas.

Os astrônomos ainda não encontraram um sistema solar como o nosso. Dos milhares de exoplanetas conhecidos, nenhum se compara aos planetas do quintal cósmico. Mas os cientistas estão apenas começando a arranhar a superfície desses planetas fora do sistema solar. O próximo passo é olhar dentro dele.

Se você está fascinado por explorar outros mundos, assista “The Hunt for Planet B”, que vai ao ar na CNN no sábado, 20 de novembro às 21h00 horário do leste dos EUA.

Siga os cientistas enquanto eles planejam lançar o Telescópio Espacial James Webb da NASA, o observatório espacial mais poderoso do mundo.

desafiando a gravidade

Após anos de atrasos, o lançamento do telescópio Webb está programado para 18 de dezembro na Guiana Francesa. Ele vai estudar exoplanetas de novas maneiras e Olhe mais fundo no universo do que nunca

Webb examinará a atmosfera de exoplanetas, alguns dos quais são potencialmente habitáveis. Para aqueles que enviaram perguntas sobre a missão, nós o fizemos Rastreie as respostas de especialistas

Webb está pronto para nos ajudar a entender as origens do universo e começar a responder a perguntas-chave sobre nossa existência, como de onde viemos e se estamos sozinhos no universo.

outros mundos

Oh, os lugares que Webb irá! O telescópio observará várias coisas, como estrelas e galáxias no universo distante e planetas em nosso sistema solar, mas muitas pessoas associam Webb a exoplanetas.

Uma vez lançado, o telescópio passará por meses de preparação para fazer observações a um milhão de milhas da Terra. Então, A magia começa

O observatório deve examinar o sistema TRAPPIST-1, que inclui sete exoplanetas do tamanho da Terra orbitando uma estrela anã fria a cerca de 40 anos-luz de distância.

Mas os astrônomos também estão interessados ​​em investigar outros exoplanetas misteriosos, como aqueles entre os tamanhos da Terra e de Netuno. Não há planeta conhecido como este encontrado em nosso sistema solar – mas é o exoplaneta mais comum em nossa galáxia. Agora, os cientistas querem saber como eles se formaram.

ao redor do universo

Os cientistas concordam que, para a humanidade, provavelmente não haveria planeta B. Devemos fazer tudo o que pudermos para cuidar da terra, porque eles dizem que é O único mundo para nós.

Mas, olhando para o futuro, é uma questão que confunde os astrônomos: se o planeta B existisse, como seria?

Alguns acreditam que será um verdadeiro gêmeo da Terra, pois a vida está se formando da mesma maneira que se forma aqui.

Outros esperam que aprendamos que a vida pode ser moldada de muitas maneiras. Ao olhar para a diversidade de exoplanetas em torno de diferentes tipos de estrelas, isso não parece tão improvável.

criaturas maravilhosas

Se você trabalhou em casa durante a pandemia, seu animal de estimação provavelmente se acostumou a se divertir – tornando a ansiedade da separação mais difícil quando você volta ao escritório.

Elena Herskij Douglas, professora de interação animal-computador na Universidade de Glasgow, na Escócia, decidiu mudar isso com seu DogPhone. Ao contrário de outras tecnologias para animais de estimação, o DogPhone permite que os cães liguem para seus donos.

Ela testou sua invenção em Zack, seu labrador retriever preto, escondendo um sensor dentro de uma bola. Se a bola for movida, ela iniciará uma chamada de vídeo no computador. o Os resultados são promissores

segredos do oceano

É hora de ir para a zona do crepúsculo – aquelas no oceano. Esta região, antes que a luz do dia dê lugar à escuridão permanente das profundezas do mar, é tão misteriosa para nós quanto o espaço.

Quanto mais os pesquisadores aprendem, mais eles percebem que os animais que vivem neles desempenham um papel importante na regulação do clima da Terra. Aqui, criaturas belas e exóticas migram para cima e para baixo diariamente.

Esta área conta com um defensor surpreendente: o diretor James Cameron.

“Funciona como uma bomba gigante de carbono que puxa o carbono da atmosfera e o leva até as profundezas do oceano”, disse Cameron à CNN. é apenas Uma das razões pelas quais ele queria preservar esta área , a maior biomassa do nosso planeta.

descobertas

Dê outra olhada:

– Lixo flutuante no espaço é um problema crescente, e só piorou esta semana, Enviando uma tripulação da estação espacial lutando para se proteger

– Mais de 1.000 peixes-boi morreram na Flórida este ano, o maior número registrado em décadas, e Os motivos podem te surpreender

Os arqueólogos descobriram o que pensam Um dos “Templos do Sol” perdidos no Egito, Remonta a meados do século vinte e cinco aC.