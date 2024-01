Os protestos na Alemanha paralisam o país à medida que a extrema direita surge como uma oportunidade de abertura

Berlim, Alemanha

Agricultores em toda a Alemanha paralisaram estradas importantes Protestos Nos últimos dias, a coligação governamental do chanceler Olaf Scholz tornou-se cada vez mais infeliz no meio da raiva causada pelos cortes no apoio.

Os protestos deverão atingir novos patamares na segunda-feira, com uma multidão de mais de 10.000 pessoas e os seus tratores prestes a descer sobre a capital numa marcha organizada em cooperação com a indústria naval alemã.

Vários outros protestos estão planejados em todo o país, que acontecem ao mesmo tempo Dados oficiais Mostrou que a economia alemã contraiu no ano passado pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19.

Agora, muitos estão alertando que O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Explora o caos para seu próprio ganho político.

Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images Agricultores manifestam-se contra os planos do governo para abolir os subsídios fiscais para veículos agrícolas em Frankfurt, no dia 11 de janeiro.

À sombra do famoso Portão de Brandemburgo, em Berlim, um comboio de até 500 tratores fez fila todos os dias na semana passada, sob temperaturas congelantes antes do amanhecer.

Para se manterem aquecidos, os agricultores acendiam fogueiras e bebiam xícaras de chá e café quentes.

Os principais bloqueios de estradas estenderam-se por cidades de leste a oeste, incluindo Hamburgo, Colónia, Bremen, Nuremberga e Munique – com até 2.000 tratores registados para cada protesto. As imagens mostravam comboios de tratores e caminhões, alguns carregando faixas de protesto, bloqueando estradas alemãs desde as primeiras horas da manhã.

Fora das cidades, os manifestantes também atacaram as autoestradas alemãs, perturbando gravemente o fluxo de tráfego.

Imagens de Sean Gallup/Getty Agricultores em protesto tomam café da manhã entre seus tratores e caminhões em Berlim, em 8 de janeiro.

Imagens de Sean Gallup/Getty Jarrar exibe uma faixa com o logotipo do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha, que diz: “A Alemanha precisa de novas eleições!”

Os agricultores estão irritados com os planos de austeridade do governo que irão reduzir os incentivos fiscais para a agricultura. Muitos avisaram que seriam demitidos.

Martin, um agricultor de Rügen que protestava em Berlim, falou com a equipa da CNN no local.

“Estou aqui para protestar contra a realização de novas eleições neste país, porque estamos a enfrentar dificuldades com o nosso governo. Eles não nos estão a ouvir, estão a fazer regulamentos que prejudicam cada um de nós, não apenas os agricultores, mas todos neste país. (…) Acreditamos que isso é suficiente.”

“Todos os agricultores que aqui estão estão preocupados com os seus meios de subsistência, com os meios de subsistência dos agricultores… e isto não irá parar a menos que o governo se demita e haja outras soluções”, disse Stephen, um agricultor da Pomerânia Ocidental que não deu a sua última palavra. nome.

O governo Schulz provocou uma reação negativa em dezembro, quando fez alterações inesperadas no projeto de orçamento para 2024, ajustando alguns dos cortes de subsídios previstos para 4 de janeiro. No entanto, os agricultores dizem que isto não é suficiente e exigem uma reversão total.

Alemanha Alternativa para festa na Alemanha A sua presença tem sido cada vez mais sentida nas manifestações desta semana.

Alguns dos tratores foram decorados com cartazes da AfD, onde se lia “Nossos agricultores primeiro” e “A Alemanha precisa de novas eleições”. Apoiadores da extrema direita vestindo jaquetas da AfD foram vistos ao lado dos veículos.

Nas redes sociais, a página oficial da AfD no Facebook republicou fotos dos protestos e escreveu mensagens de solidariedade aos manifestantes.

“Apoiar protestos democráticos como este contra a insanidade dos semáforos continuará a ser uma preocupação para os nossos corações”, dizia um post.

“Continuaremos convosco na estrada até que a política de incentivos fiscais e de apoio à nossa agricultura e aos interesses dos nossos cidadãos seja finalmente estabelecida. O semáforo em breve ficará sozinho.

“Semáforo” é uma referência a Governo de coalizão de Schulz – Uma referência às cores do Partido Social Democrata (SPD), do Partido Democrático Livre (FDP) e do Partido Verde que o compõe.

Na sua página pessoal no Facebook, o controverso líder do partido Alternativa para a Alemanha no estado da Turíngia, no leste da Alemanha, Björn Höcke, lançou um apelo no qual dizia: “Cidadãos, vemos-nos nas estradas!” O político de extrema direita foi classificado como extremista pelo Gabinete Alemão de Proteção Constitucional.

Outras fotos partilhadas nas redes sociais mostraram membros de grupos de extrema-direita, incluindo The Homeland e Third Way, bem como a AfD, participando num comício em Berlim. Em Dresden, um vídeo mostrou pessoas carregando bandeiras do partido de direita Saxônia Livre em confronto com a polícia.

Ao mesmo tempo, Schulz não conseguiu abordar as manifestações que varreram o país durante toda a semana. Enquanto participava na cerimónia de comissionamento do novo depósito de manutenção da Deutsche Bahn – o principal operador ferroviário da Alemanha – na cidade de Cottbus, na quinta-feira, o chanceler foi recebido por manifestantes furiosos.

Ele recusou-se a interagir com eles e não abordou diretamente a agitação num discurso no evento – uma medida que causou mais raiva entre os agricultores que não acreditam que as suas vozes estão a ser ouvidas pelo governo federal.

Para Johannes Kiess, sociólogo especializado em extremismo de direita na Universidade de Leipzig, no leste da Alemanha, o envolvimento da AfD na agitação não foi surpreendente.

Ele salienta que, embora o manifesto da AfD não apoie os interesses dos agricultores na Alemanha, o partido de extrema-direita tem um historial de exploração da divisão.

“A AfD está a tentar inflamar ainda mais o debate, a fim de prejudicar a imagem das instituições e processos democráticos e, mais importante, do atual governo”, disse Kiss à CNN.

“Para este fim, tenta aumentar a polarização utilizando as divisões existentes, como rural versus urbano.”

Ele continua: “A AfD utilizou a crise da zona euro como uma janela de oportunidade para começar. Os activistas de extrema-direita estavam literalmente à espera de tal oportunidade e, com a chamada crise dos refugiados em 2015, tiveram uma segunda oportunidade”. crise que os ajudou a crescer exponencialmente.

“A imigração é conhecida por ser a questão principal da extrema direita. Desde então, a AfD já utilizou todas as crises para alimentar a polarização, por exemplo, a pandemia, a guerra contra a Ucrânia. Às vezes funciona bem, às vezes não.”

Jens Schlüter/AFP/Getty Images Tratores passam pelo Castelo Hartenfels e cruzam o rio Elba em Thurgau, leste da Alemanha.

De acordo com Kiss, a AfD tem uma posição liberal de mercado clara, apelando à abolição de todos os tipos de subsídios, incluindo os concedidos aos agricultores, o que está em contradição directa com o que os agricultores estão a protestar.

“Eles opõem-se particularmente aos subsídios amigos do clima, que poderiam ajudar os agricultores a transformar os seus negócios para torná-los mais sustentáveis ​​do ponto de vista ambiental e económico.

“De facto, a AfD, juntamente com a CDU e a coligação governante, votaram a favor do cancelamento do subsídio em questão.”

A AfD, que recentemente beneficiou de sondagens de opinião de alto nível, espera obter grandes ganhos nas eleições em três estados do Leste deste ano – Turíngia, Saxónia e Brandemburgo. Dados de pesquisas divulgados na quinta-feira mostraram que o partido estava confortavelmente à frente de seus rivais nos três estados.

Embora as eleições regionais não afectem directamente a política federal, poderão enviar um sinal preocupante ao governo de Schulz, liderado pelo SPD, antes das eleições gerais do próximo ano.

Os ministros alemães e o chefe da inteligência nacional alertaram sobre como os extremistas de direita podem tentar explorar os protestos dos agricultores.

O vice-chanceler e ministro da Economia, Robert Habeck, que testemunhou em primeira mão a raiva dos agricultores quando um grupo de manifestantes tentou invadir o ferry onde ele descia na semana passada, falou dos “delírios golpistas” da extrema direita.

“Ligações com fantasias golpistas estão se espalhando. Habeck disse aos repórteres na segunda-feira que grupos extremistas estão sendo formados e símbolos nacionalistas estão sendo exibidos abertamente.

“Tornou-se claro que algo escorregou nos últimos anos, eliminando as fronteiras do protesto democrático legítimo.”

Kai Netfeld/Picture Alliance/DPA/AFP Um manifestante marcha em Berlim na segunda-feira, carregando uma bandeira alemã e uma banana. Os agricultores reuniram-se na capital para protestar contra os cortes de subsídios planeados pelo governo federal, incluindo o diesel agrícola.

Stefan Kramer, chefe da agência de inteligência doméstica no estado oriental da Turíngia, disse à CNN: “O que certamente notamos é que os extremistas – principalmente da extrema direita – usaram os protestos perfeitamente legítimos dos agricultores para acompanhar estes protestos com apelos semelhantes nas redes sociais ou para encorajar os seus próprios membros da extrema direita a caminhar com eles ou a ficar à margem.

“Acima de tudo, vimos que a AfD na Turíngia, que é classificada como de extrema direita na Turíngia desde 2021, também declarou muito especificamente a sua solidariedade com os agricultores e convocou marchas de protesto semelhantes.”

Kramer acrescentou que as próprias associações de agricultores se distanciaram da extrema direita. “Eles deixaram bem claro que não querem nada com eles e que lutam pelos seus próprios interesses e interesses e não querem ser cooptados por extremistas de direita.”

Da mesma forma, Kiss disse que embora os agricultores na Alemanha tendam a ter tendências conservadoras, a maioria não apoia a extrema direita.

“Como em todos os segmentos da população, também há apoio à AfD entre os agricultores. No entanto, sabe-se que os agricultores votam desproporcionalmente na conservadora CDU/CSU [Christian Democratic Union/Christian Social Union].

“A actual frustração com a política em geral, não apenas com o actual governo e os subsídios aos agricultores, representa um risco de os agricultores se tornarem mais vulneráveis ​​à extrema direita à medida que alimentam o tema anti-establishment”, disse ele.

Nadine Schmidt e Claudia Otto escreveram de Berlim, enquanto Sophie Tanno escreveu e reportou de Londres.