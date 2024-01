O Comando Central dos EUA disse que um míssil balístico Houthi atingiu um navio de carga de propriedade e operado pelos Estados Unidos

CNN

a Houthi Um míssil balístico antinavio atingiu um navio de carga de propriedade e operado pelos EUA na segunda-feira, disse o Comando Central dos EUA em um comunicado.

O ataque ao Gibraltar Eagle parece ser a primeira vez que os Houthis atingiram com sucesso um navio de propriedade ou operado pelos EUA, aumentando as apostas no Mar Vermelho depois de os EUA terem prometido que novos lançamentos Houthi teriam uma resposta.

Isto ocorreu poucos dias depois de a coligação liderada pelos EUA ter realizado ataques contra o grupo rebelde apoiado pelo Irão no Iémen, e ter alertado para a possibilidade de mais ataques se os ataques Houthi continuarem.

O M/V Gibraltar Eagle, um graneleiro com bandeira das Ilhas Marshall, de propriedade e operado pela Eagle Bulk, com sede nos EUA, sofreu pequenos danos e nenhum ferimento foi relatado a bordo, disse o Comando Central. O navio continua seu caminho.

Um comunicado divulgado pela Eagle Bulk Shipping na segunda-feira confirmou que o Gibraltar Eagle, transportando uma carga de produtos siderúrgicos, foi atingido por um “projétil não identificado” a aproximadamente 160 quilômetros da costa, no Golfo de Aden.

O comunicado dizia: “Como resultado da colisão, o navio sofreu danos limitados no porão de carga, mas está estável e saindo da área”. “Foi confirmado que todos os marinheiros a bordo estão ilesos.”

A Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO) disse ter recebido um relatório sobre o incidente.

A Eagle Bulk Shipping disse que estava “em contato próximo com todas as autoridades relevantes”.

“Os navios são aconselhados a transitar com cautela e reportar qualquer atividade suspeita ao UKMTO”, disse a Agência de Segurança Marítima.

Os Houthis assumiram a responsabilidade pelo ataque, dizendo que dispararam uma série de mísseis “diretos” e “precisos”.

Em uma declaração em vídeo na segunda-feira, Brig. O porta-voz militar Houthi, Brigadeiro General Yahya Saree, anunciou que o grupo iemenita “realizou uma operação militar visando um navio americano no Golfo de Aden com uma aeronave nuclear”.

Saree acrescentou que os ataques foram “precisos e diretos”.

Após os ataques liderados pelos EUA na quinta-feira contra quase 30 locais no território controlado pelos Houthi no Iémen com mais de 150 munições guiadas com precisão, a administração Biden disse que os Estados Unidos defenderiam os seus bens e interesses na região. Os Estados Unidos tentaram retratar os seus ataques como uma opção de último recurso após repetidos avisos aos Houthis, dizendo que estavam a tentar evitar uma nova escalada.

“Estaremos prontos para nos defender e defender esse carregamento se for necessário”, disse John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, na sexta-feira.

Os Houthis prometeram retaliação, dizendo que quaisquer ativos dos EUA ou da Grã-Bretanha seriam um “alvo legítimo”. Os Houthis lançaram quase 30 ataques a rotas marítimas internacionais desde meados de Novembro, forçando muitas das maiores companhias marítimas do mundo a evitar estes ataques. O Mar Vermelho, uma das vias navegáveis ​​mais importantes do mundo.

O Comando Central disse que na segunda-feira, os Houthis tentaram lançar um míssil balístico antinavio, mas ele falhou e caiu no Iêmen.

O grupo de segurança marítima Ambrey, com sede no Reino Unido, disse que três mísseis foram disparados em direção ao Mar Vermelho na segunda-feira. O grupo disse que dois dos três mísseis não alcançaram o mar, enquanto o terceiro atingiu um navio pertencente e operado pelos Estados Unidos.

Quinta-feira, Os EUA e o Reino Unido atacaram 28 locais Houthi separadosNa tentativa de interromper a capacidade do grupo de disparar contra rotas marítimas internacionais no Mar Vermelho. Os dois países também receberam o apoio do Canadá, Austrália, Bahrein e Holanda.

Uma autoridade dos EUA disse que os Estados Unidos realizaram ataques adicionais na noite de sexta-feira, que foram de tamanho muito menor e tiveram como alvo uma instalação de radar usada pelos Houthis.

Saree disse na sexta-feira que continuarão a agressão contra navios comerciais no Mar Vermelho.

Iyad Kurdi e Niamh Kennedy, da CNN, contribuíram com reportagens.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.