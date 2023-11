Os primeiros ovos de dinossauro não eram o que esperávamos

Um estudo recente do recém-descoberto Qianlong Shuhu jurássico Os sauropodomorfos indicam que os ovos dos primeiros dinossauros tinham cascas coriáceas. Esta descoberta, derivada de análises abrangentes de fósseis de dinossauros, indica grandes mudanças evolutivas na forma dos ovos de dinossauros. O estudo também contribui para a nossa compreensão das características reprodutivas ancestrais de várias espécies de répteis.

Biologia reprodutiva dos dinossauros

A descoberta de numerosos espécimes de dinossauros relacionados reprodutivamente excepcionalmente preservados nas últimas três décadas melhorou nosso conhecimento sobre a biologia reprodutiva dos dinossauros. No entanto, devido às evidências fósseis limitadas e à falta de análises quantitativas em grande escala da evolução dos dinossauros, muito sobre a reprodução dos dinossauros, especialmente o pré-Pleistoceno, permaneceu obscuro.período Cretáceo História evolutiva.

Avanço na pesquisa sobre morfologia do ovo

No entanto, a recente descoberta de fósseis por investigadores do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados (IVPP) da Academia Chinesa de Ciências (CAS), bem como análises associadas, indicam que o primeiro ovo de dinossauro foi feito de couro, e que o principal a transformação na morfologia do ovo ocorreu no início da evolução dos dinossauros terópodes e não perto da origem das aves.

Descoberta de Qianlong Shuhu

O estudo foi publicado recentemente em Revisão Nacional de Ciênciaanuncia a descoberta de espécimes de um novo dinossauro sauropodomorfo do início do período Jurássico divergente Classificar Em Guizhou, China –Qianlong Shuhu– É composto por três esqueletos adultos e cinco ninhadas de ovos. Esta descoberta pode representar o registro fóssil mais antigo de uma associação entre dinossauros adultos e filhotes, e o nome da espécie reflete esta associação: Qianlong Significa “Dragão Guizhou” enquanto Shouhu Significa “guardar” – uma referência à preservação de fósseis de esqueletos adultos em associação com ovos fósseis contendo embriões.

Qianlong Era um dinossauro basal de tamanho médio, pesando uma tonelada e medindo cerca de seis metros (20 pés) de comprimento. Os embriões apresentam algumas diferenças em relação aos adultos, por exemplo, um crânio relativamente mais longo, uma borda frontal do focinho mais vertical e menos dentes.

Insights sobre o comportamento e anatomia de Qianlong

Análises padrão das proporções dos membros entre espécimes adultos e embrionários apontam para a do adulto Qianlong Ele era capaz de andar sobre os membros posteriores, mas os bebês provavelmente eram quadrúpedes. As características tafonômicas e sedimentológicas gerais indicam isso Qianlong Pode ter praticado nidificação colonial como comportamento reprodutivo, semelhante a outros saurópodes basais, incluindo Masospondylus E Moussorus.

Os pesquisadores também examinaram a estrutura microscópica das cascas dos ovos Qianlong Usando múltiplas técnicas, incluindo corte fino histológico, difração de retroespalhamento de elétrons, espectroscopia de energia dispersiva e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que Qianlong Ele tinha microestruturas de casca de ovo semelhantes a outros fósseis de ovos de dinossauros do Cretáceo, que provavelmente consistiam em duas camadas – estrato mamilar e estrato contínuo – e tinham unidades de casca de ovo totalmente desenvolvidas. Camada de calcário Qianlong Os ovos eram mais grossos que a maioria dos ovos de casca mole, mas mais finos que os ovos de casca dura. A comparação do fracionamento da casca do ovo entre diferentes tipos de casca também indica que a superfície da casca do ovo Qianlong Pequenos fragmentos, semelhantes a cascas de ovo coriáceas, apareceram em contraste com a superfície dobrada dos ovos de casca mole ou com a grande superfície segmentada dos ovos de casca dura. Estas observações indicam que Qianlong Ela põe ovos coriáceos.

Tendências evolutivas em ovos de dinossauros

A fim de testar padrões macroevolutivos para características reprodutivas selecionadas ao longo da transição dinossauro-ave, os pesquisadores compilaram dados de 210 espécies fósseis e existentes, representando todos os principais clados de répteis, e testaram tendências evolutivas usando múltiplas linhagens referenciadas no tempo.

Eles descobriram que o tamanho relativo dos ovos diminuiu da base do diapsida até a base do saurísquio, mas mostrou uma tendência crescente dos primeiros terópodes até o nó do pássaro coroa. O aumento mais significativo no tamanho dos ovos ocorreu no início da evolução dos terópodes. Em relação à espessura da casca do ovo, eles descobriram que a espessura tendia a diminuir da base dos arcossauros até a base dos saurísquios, seguida por um aumento significativo na espessura da casca do ovo no início da evolução dos terópodes. Uma tendência crescente na espessura da casca do ovo também ocorreu na evolução dos sauropodomorfos.

A forma do ovo foi geralmente preservada durante a evolução dos diplóides em aves vivas. Por exemplo, embora o alongamento dos ovos dos terópodes tenha atingido o seu pico nos oviraptorossauros – com o maior alongamento dos ovos entre os diplóides – mais tarde reverteria ao seu estado ancestral. Como resultado, todos os ramos das aves coroadas herdaram apenas ovos ligeiramente alongados.

No geral, a reconstrução do estado ancestral de diferentes tipos de cascas de ovos apoia a conclusão de que o primeiro ovo de dinossauro era provavelmente coriáceo, relativamente pequeno e de formato oval. Além disso, cascas de ovo coriáceas podem ter sido a condição ancestral de Avemetatarsalia, Arcosauria e Testudines.

