Oferta do Black Friday Star Telescope: mais de 37% de desconto no telescópio Celestron para iniciantes

Nomeamos o Celestron StarSense Explorer DX 130AZ entre nossos três melhores telescópios para iniciantes de todos os tempos e descobrimos um grande desconto nele durante a Black Friday na Amazon.

Economize mais de US$ 180 em um telescópio Celestron para iniciantes E faça um acordo na Black Friday e na Cyber ​​​​Monday na gigante do varejo Amazon. Originalmente com um desconto de $ 150, agora eles tiraram um desconto adicional de $ 30 no preço deste excelente telescópio básico.

Analisamos o StarSense Explorer DX 130AZ no ano passado e atribuímos-lhe 4/5 estrelas, tornando-o um dos nossos osciloscópios básicos mais bem avaliados de todos os tempos. Perfeito para novos astrônomos, ele combina com o aplicativo Celestron StarSense para guiar iniciantes pelo céu noturno com facilidade. Além do trabalho pesado do aplicativo, ele é escalonável para quem está aprendendo mais sobre o universo e também deseja melhorar a navegação visual.

Ele vem com uma mira de ponto vermelho para observação manual das estrelas e está totalmente equipado com tudo que os astrônomos precisam para começar a observar sob as estrelas. Além do findscope, na caixa estão oculares de 25 mm e 10 mm, um suporte para smartphone StarSense e um tripé fixo de altura total.

Para aqueles que gostam de tirar astrofotografias, algumas astrofotografias amadoras básicas são possíveis, mas aqueles que procuram tirar imagens de objetos celestes de longa exposição podem precisar olhar para um telescópio motorizado, como o Celestron NexStar 8SE atualmente à venda na Black Friday.

A grande vantagem do Celestron é que, como existe uma montagem de azimute alternativa, a configuração é muito simples para iniciantes em relação à montagem equatorial um pouco mais complicada que vem com alguns dos telescópios mais avançados.

A qualidade óptica do StarSense DX 130AZ é ótima e nós realmente apreciamos o quão leve todo o sistema era, permitindo-nos movê-lo facilmente quando o testamos no ano passado. Tal como acontece com muitos telescópios refletores, os espelhos precisam ser colimados para aproveitar ao máximo este osciloscópio básico. Isso é muito fácil de conseguir seguindo as instruções incluídas. Não podemos enfatizar o quão importante isso é se você deseja tirar o máximo proveito do DX 130AZ – isso terá um grande impacto na sua diversão com o telescópio.

foto 1 para 2 (Crédito da imagem: imagem B&H) (Crédito da imagem: Celestron)

Especificações principais: Este refletor newtoniano tem uma distância focal de 650 mm e uma abertura de 130 mm, esta luneta tem uma relação focal de f/5. A maior ampliação útil é 307x, o que deixa você muito perto de objetos celestes com vistas claras, dependendo da clareza atmosférica. A ampliação útil mais baixa é de 19x e pesa um total de 8,16 kg (18 libras), o que é muito leve para uma configuração completa como esta.

consenso: No geral, o Celestron StarSense Explorer DX 130AZ é um ótimo telescópio para observadores iniciantes do céu. É acessível: você obtém um sistema muito capaz com seu dinheiro. Também é muito fácil de usar, descobrimos que até uma criança de apenas oito anos consegue começar a usá-lo.

Compre se: Você é um astrônomo novato que deseja observar as estrelas e precisa de um instrumento de qualidade, mas também precisa de um pouco de orientação que pode ser obtida por meio de um aplicativo de smartphone.

Não compre se: O objetivo é levar as coisas para o próximo nível e começar a personalizar a configuração com oculares de alta qualidade e o desejo de aproveitar as vantagens das montagens equatoriais mais sofisticadas associadas aos telescópios intermediários.

Modelos alternativos: Como mencionado, acreditamos que sim Oferta de telescópio da Black Friday no Celestron NexStar 8SE É a escolha certa se você é um observador do céu mais avançado e precisa da melhor óptica em um pacote compacto.

Alternativamente, você pode optar por um telescópio inteligente totalmente automatizado conectado ao seu telefone ou tablet. Neste caso, recomendamos pegar O telescópio inteligente Unistellar eVscope 2 tem um desconto de US$ 1.000 (agora US$ 3.899) Do site Unistellar. Este acordo expira em 27 de novembro.

Verificar Página de ofertas da Black Friday 2023 Para obter um resumo dos melhores descontos e ofertas em Telescópios, Endoscópios, Câmeras, Projetores de estrelas, Drones, Jogos de quebra-cabeça E muito mais.