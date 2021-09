Os palestinos declaram sexta-feira o “Dia da Fúria” em apoio aos prisioneiros

O Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e outras facções palestinas pediram um “dia de fúria” na sexta-feira para protestar contra a decisão de Israel de transferir prisioneiros de segurança para outros. prisões Após a fuga de seis presos da prisão de Gilboa no início desta semana.

Enquanto isso, um funcionário da Autoridade Palestina alertou que as medidas “repressivas” israelenses contra os prisioneiros podem levar ao surgimento de uma nova intifada.

“Israel está brincando com fogo”, disse o oficial. A questão dos prisioneiros é muito delicada. A situação é muito perigosa. “

O oficial disse que a Autoridade Palestina advertiu o governo israelense de que a Cisjordânia estava “à beira de explodir” devido ao ódio pelas medidas tomadas contra os prisioneiros de segurança.

Um membro do Comitê Central do movimento Fatah e ex-chefe do Serviço de Inteligência Geral da Autoridade Palestina, Tawfiq Al-Tirawi, na quinta-feira, visitou as famílias de alguns dos fugitivos que escaparam da prisão de Gilboa. Tirawi disse às famílias que estava orgulhoso dos seis presos e esperava que todos os presos de segurança fossem libertados.

pic.twitter.com/2N5gyY8xD7 O Major General Tawfiq Al-Tirawi, membro do Comitê Central do movimento “Fatah”, beija a mão da mãe do prisioneiro Mahmoud Ardah, o libertado de uma operação #tunnel_offreedom – Mounir Aljaghoub (@MonirAljaghoub) 9 de setembro de 2021

“À luz da frenética agressão contra os prisioneiros, pedimos ao nosso povo palestino que faça da sexta-feira um dia de raiva palestina em face da arrogância da ocupação e sua agressão contra os prisioneiros, e que se dirija aos pontos de atrito e choque ”, disse o Hamas em um comunicado na quinta-feira.

Bombeiros tentam apagar um incêndio na floresta Samhoni causado por balões incendiários enviados por terroristas palestinos ao sul de Israel. 15 de junho de 2021 (crédito: FLASH90)

A chamada veio depois de protestos generalizados na quarta-feira à noite na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental contra a decisão do Serviço Prisional de Israel de dispersar centenas de prisioneiros palestinos entre diferentes prisões.

O comunicado do Hamas disse que os palestinos estão prontos para “fazer sacrifícios e travar batalhas pela liberdade dos prisioneiros”. Ele acrescentou que “a escalada da resistência e o confronto com o exército inimigo trazem uma mensagem clara para a ocupação e seus líderes de que nós, como povo palestino, estamos unidos na escolha da resistência e da proteção de prisioneiros e locais sagrados. “

As Forças Nacionais e Islâmicas na Faixa de Gaza, uma aliança de várias facções palestinas, também apelaram aos palestinos para intensificar os protestos contra Israel na sexta-feira em solidariedade aos prisioneiros de segurança e em apoio aos seis fugitivos.

O apelo veio de representantes das facções durante uma greve em frente à sede do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Faixa de Gaza.

Jamil Mezher, um alto funcionário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afiliada à Organização para a Libertação da Palestina, disse que “as massas de nosso povo devem declarar raiva, escalada abrangente e confronto aberto com a ocupação para apoiar os prisioneiros.”

As facções disseram em um comunicado que os palestinos e grupos armados na Faixa de Gaza estão com os prisioneiros e “não os decepcionarão”.

Em Ramallah, ativistas palestinos também pediram confrontos com soldados israelenses na sexta-feira em solidariedade aos prisioneiros.

Sheikh Khader Adnan, um alto funcionário da Jihad Islâmica na Cisjordânia, também pediu aos palestinos que participassem das manifestações na sexta-feira, e pediu aos palestinos que “se alegrem” por quebrar a proteção, descrevendo os fugitivos – cinco dos quais pertenciam à Jihad Islâmica em Palestina – como “heróis”. “

Adnan disse: “A batalha pela libertação dos prisioneiros é a batalha de todos os palestinos e das pessoas livres no mundo.”

Também na quinta-feira, o governo da Autoridade Palestina disse que dirigiu todas as suas embaixadas ao redor do mundo para levantar a questão dos prisioneiros de segurança com vários governos e instituições internacionais, bem como a mídia.

Diplomatas palestinos foram instruídos a “expor a agressão israelense contra os prisioneiros heróicos, incluindo repressão, violações, ataques provocativos, transferência arbitrária, isolamento coletivo e individual e redução da quantidade de comida e água”, segundo o Ministério das Relações Exteriores Palestino.