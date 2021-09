O Afeganistão é agora um dos poucos países onde não há mulheres em cargos de alto escalão do governo

Visivelmente ausentes do anúncio de terça-feira estavam Mulheres – Parece que a posição do Ministério da Mulher foi completamente abolida com o novo sistema.

Apesar das recentes promessas do Taleban de respeitar os direitos das mulheres, uma olhada no novo governo provisório sugere que o governo do grupo pode muito bem espelhar seu regime anterior, quando as mulheres desapareceram da vida pública.

As mulheres ocupavam apenas 6,5% dos cargos ministeriais no Afeganistão antes de o Talibã assumir o controle do país, de acordo com dados de janeiro de 2021 da União Interparlamentar (UIP), afiliada internacional da Organização dos Parlamentos Nacionais com sede em Genebra.

Agora, o país se juntou às fileiras de dezenas de outros países onde não há mulheres em altos cargos de governo.

São eles: Azerbaijão, Armênia, Brunei, Coréia do Norte, Papua Nova Guiné, São Vicente e Granadinas, Arábia Saudita, Tailândia, Tuvalu, Vanuatu, Vietnã e Iêmen, de acordo com os dados mais recentes do IPU.

A ausência de mulheres no governo afegão está mudando a tendência global. A maioria dos países tem mulheres em cargos de chefia, e o número de países chefiados por mulheres ou em governos é o maior de todos os tempos, de acordo com a União Interparlamentar e a ONU Mulheres.

Também não está claro o que acontecerá com o parlamento afegão, que foi efetivamente dissolvido em meados de agosto após a queda de Cabul.

Antes de o Taleban tomar o poder, cerca de 27% do parlamento afegão era composto por mulheres, o que o aproxima dos Estados Unidos, onde as mulheres representam 26,8% de todos os membros do Congresso, de acordo com a União Interparlamentar.

Os números são um recorde histórico para os Estados Unidos, o que contribuiu para um aumento na participação global de mulheres legisladoras neste ano, de acordo com a União Interparlamentar e a ONU Mulheres. O governo dos Estados Unidos fez um progresso significativo no equilíbrio de gênero este ano, observando um aumento de 17 a 46% no número de mulheres em cargos ministeriais.

A parcela de mulheres parlamentares do Afeganistão foi Tem oscilado em torno de 27% desde 2005, quando a primeira sessão do corpo eleito ocorreu três décadas depois. Segundo a constituição de 2004, pelo menos 68 dos 250 assentos na câmara baixa do parlamento são reservados para mulheres, com dois assentos atribuídos a mulheres para cada uma das 34 províncias do país.

O Afeganistão agora pode se juntar à Micronésia, Papua Nova Guiné, Vanuatu e Iêmen, onde atualmente não há mulheres como membros do parlamento (em câmaras parlamentares baixas ou únicas), de acordo com a União Interparlamentar. No entanto, nenhum desses países proibiu as mulheres de seus cargos, e esse foi o caso da última vez que o Taleban esteve no poder no Afeganistão, de 1996 a 2001. Nenhum desses países tem cotas de gênero para assentos parlamentares.

Ruanda sempre teve o melhor recorde de representação feminina no parlamento, com as mulheres atualmente ocupando 56% dos assentos em duas casas. Cuba, Nicarágua, México e Emirados Árabes Unidos também lideram as paradas, com mulheres ocupando 50% ou mais dos cargos como membros do parlamento.

Mas, apesar do aumento no número de mulheres nos níveis mais altos de poder político, a desigualdade de gênero persiste, de acordo com os dados.

Ainda existem apenas 22 países que têm mulheres como chefes de estado ou de governo.

A Europa é o lar da maioria dos países liderados por mulheres, incluindo Dinamarca, Estônia, Finlândia, Grécia, Alemanha, Islândia e Noruega.

Enquanto isso, Nepal e Bangladesh são os únicos dois países da Ásia que têm líderes femininas.

Na vizinha China, não havia nenhuma mulher no Comitê Permanente do Bureau Político do Comitê Central do PCC, o mais alto órgão de tomada de decisão e poder do país, consistindo de sete pessoas. Há apenas uma mulher no Politburo do Comitê Central do PCC, um grupo de 25 pessoas.

A Diretora Executiva em exercício da ONU Mulheres, Pramila Patten, juntou-se na terça-feira a um coro de vozes internacionais expressando sua insatisfação com a ausência de mulheres no governo interino afegão. “Ao excluir as mulheres da máquina do governo, a liderança do Taleban enviou um sinal errado sobre seu objetivo declarado de construir uma sociedade inclusiva, forte e próspera”, disse ela.

“A participação política das mulheres é um pré-requisito para a igualdade de gênero e a verdadeira democracia”, disse ela, acrescentando que “o respeito pelos direitos humanos das mulheres é um teste básico no qual qualquer autoridade deve ser julgada e a formação de um governo verdadeiramente ‘inclusivo’ com e a participação das mulheres é um elemento central nisso. “