Os níveis de passe de batalha lento do Halo Infinite podem obter uma correção de 343 em breve

343 Industries lançou um multijogador surpresa de aura infinita na segunda-feirae, embora a recepção tenha sido positiva, os jogadores odeiam o passe de batalha. Parece que 343 já está dando uma olhada no sistema e tentando descobrir a melhor maneira de seguir em frente depois que os jogadores ficaram frustrados no primeiro dia.

Existem muitas razões pelas quais os jogadores ficam com raiva aura infinitaSistema de passes de batalha, uma curta viagem Ola subreddit Eu vou te mostrar alguns deles. Alguns acham que o sistema é muito lento, exigindo várias horas para terminar até mesmo os primeiros níveis da passagem. Outros estão mais frustrados porque o XP para atualizar uma carta só pode ser obtido por meio de desafios (como jogar certos modos, completar ações específicas ou matar com certas armas), em vez de apenas jogar.

Quaisquer que sejam as razões, os jogadores parecem concordar que o passe é insatisfatório e a progressão é muito lenta.

Essa foi a nossa experiência com o jogo também. Quatro horas depois, meu Premium Battle Pass estava no nível 2. Apenas. Deve-se observar que não busquei desafios específicos, em parte porque alguns deles estão me pedindo para fazer coisas que não são do meu interesse. Time – ou porque não consegui encontrar o tipo certo de combinação nas listas de reprodução aleatórias do jogo.

Foto: 343 Industries / Xbox Game Studios via Polygon

De acordo com um gerente de comunidade da 343 Industries Brian GarrardIsso é algo que a equipe de desenvolvimento está procurando. Garrard disse terça-feira no Twitter Que a equipe monitore o progresso em aura infinita Beta e coleta de dados para ajudar a informar melhor como você está progredindo com Battle Pass e Experience Points.

Enquanto a 343 Industries fez contato aura infinitaVersão beta do lançamento inicial É importante notar que o desenvolvedor chama a primeira temporada do beta de “Temporada 1” e vende o Battle Pass por $ 10 – um preço bastante normal para a maioria dos atiradores – em vez de se referir a ele como Temporada 0, ou antes da temporada . No entanto, embora a passagem da batalha seja uma parte importante da progressão e recompensa em aura infinitaNo componente multijogador, os bônus são puramente cosméticos e não alteram a jogabilidade nem fornecem vantagens durante as partidas.

Não há nenhuma palavra ainda sobre as mudanças que a equipe da 343 Industries pode planejar, ou quando elas podem chegar. aura infinita Espere obter um grande patch quando o jogo for lançado oficialmente em 8 de dezembro, no mínimo. Esperançosamente, algo está sendo planejado para um futuro próximo.