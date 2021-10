Os níveis de gases do efeito estufa estabeleceram um recorde. O mundo luta para limitar os danos

ONU busca ‘aumento significativo’ nos compromissos climáticos

A cúpula tentará evitar níveis perigosos de aquecimento

Johnson diz que o resultado da COP26 é ‘tocar e ir’

Precisamos repensar completamente nosso estilo de vida – Taalas

GENEBRA / GLASCOVO (25 de outubro) (Reuters) – As concentrações de gases de efeito estufa atingiram um recorde no ano passado e o mundo estava “fora do caminho” para conter o aumento das temperaturas, disse a Organização das Nações Unidas na segunda-feira, em uma ilustração clara da tarefa em questão. negociações em Glasgow. .

Um relatório da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas (OMM) mostrou que os níveis de dióxido de carbono aumentaram para 413,2 partes por milhão em 2020, mais do que a taxa média na última década, apesar de uma queda temporária nas emissões durante os bloqueios de COVID.

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, disse que a taxa atual de aumento dos gases de efeito estufa levaria a um aumento nas temperaturas “bem acima” da meta do Acordo de Paris de 2015 de 1,5 ° C acima da média pré-industrial.

“Estamos longe do caminho certo”, disse ele. “Precisamos reconsiderar os sistemas de indústria, energia, transporte e todo o modo de vida”, acrescentou ele, pedindo um ‘Aumento significativo’ nos compromissos Na COP26, que começa no domingo.

A cidade escocesa de Glasgow estava dando os retoques finais antes de hospedar Palestras sobre o clima, que pode ser a melhor chance restante do mundo de limitar o aquecimento global a 1,5-2 ° C ao limite superior estabelecido no Acordo de Paris.

“Esta cúpula será muito difícil”, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, durante uma entrevista coletiva com as crianças. Consulte Mais informação

“Estou muito preocupado que possa dar errado e não conseguirmos os acordos de que precisamos e isso continua, é muito difícil, mas acho que pode ser feito”, disse ele.

O governo alemão anunciou que a chanceler Angela Merkel viajará a Glasgow para participar. Leia mais O presidente russo, Vladimir Putin, não comparecerá pessoalmente. Ele e o presidente chinês Xi Jinping devem aparecer no vídeo.

As apostas são enormes

Fumaça e vapor fluem da Usina Belchateau, a maior usina termelétrica a carvão da Europa, perto de Belshateau, na Polônia. Foto tirada em 28 de novembro de 2018. REUTERS / Kacper Pembel / Arquivo de foto Consulte Mais informação

Apostas no planeta Enorme – entre eles está a sobrevivência dos Países Baixos, seu impacto sobre a subsistência econômica em todo o mundo e a estabilidade futura do sistema financeiro global.

Os países desenvolvidos deverão estar três anos atrasados ​​em sua promessa de comprometer um total de US $ 500 bilhões para ajudar os países pobres a combater as mudanças climáticas, disse Alok Sharma, chefe da COP26.

Os países ricos prometeram em 2009 fornecer US $ 100 bilhões anuais durante cinco anos, começando em 2020. Mas um plano sobre como fazer isso, elaborado pelo Canadá e pela Alemanha antes da cúpula, disse que a meta anual não seria atingida até 2023. Consulte Mais informação

“Compreensivelmente, isso tem sido uma fonte de profunda frustração para os países em desenvolvimento”, disse Sharma em entrevista coletiva televisionada. Colocar esse plano em conjunto foi para reconstruir a confiança … e os países precisarão cumprir isso.

O príncipe herdeiro saudita disse no sábado que o maior exportador de petróleo do mundo pretende chegar a “zero” emissões de gases de efeito estufa, a maioria dos quais é produzida pela queima de combustíveis fósseis, até 2060, dez anos atrás dos Estados Unidos. Como ele disse que faria Duplique os cortes de emissões Ele planeja alcançá-lo até 2030.

Uma pesquisa da Reuters com economistas descobriu que atingir a meta de Paris de cortar as emissões líquidas de carbono exigirá investimentos em uma transição verde de 2% -3% da produção global a cada ano até 2050, bem abaixo O custo econômico da inação.

Em contraste, desde janeiro de 2020, os governos gastaram um total de US $ 10,8 trilhões – ou 10,2% da produção global – respondendo à pandemia COVID-19.

O caminho “business-as-usual” de aquecimento para 1,6 ° C, 2,4 ° C e 4,4 ° C em 2030, 2050 e 2100, respectivamente, levaria a uma perda de 2,4% da produção em 2030 e 10% em 2050 e 18% em 2100, de acordo com a média de respostas da pesquisa.

Em Londres, os ativistas do clima retomaram sua campanha para bloquear as estradas principais interrompendo o tráfego no distrito financeiro da cidade, enquanto em Madrid algumas dezenas de pessoas encenaram um protesto, fechando brevemente a rua comercial Gran Via.

“As emissões de gases de efeito estufa estão desencadeando catástrofes climáticas em todo o planeta. Não temos tempo. Já é tarde demais e se não nos juntarmos à ação contra o que está acontecendo, não teremos tempo para salvar o que resta”, disse Alberto, 27, um sociólogo que participou do protesto.

Reportagem adicional de William James e Kylie McClellan em Londres, Zuzana Szymanska em Berlim, David Leungren em Ottawa e Marco Trujillo em Madrid; Escrito por Michael Shields e editado por William MacLean e Nick McPhee

