Helicópteros israelenses bombardearam alvos ligados ao Hezbollah no sul da Síria

A mídia síria noticiou que helicópteros israelenses bombardearam três alvos na Síria, perto da fronteira, na madrugada desta segunda-feira.

Segundo relatos, os mísseis atingiram alvos ligados ao Hezbollah nos arredores da cidade de Al-Baath e em outros locais no sul da Síria.

Os três sites estavam supostamente ligados ao chamado Arquivo Golan do Hezbollah e seus esforços para criar uma frente ao longo da fronteira de Golan a partir da qual realizar ataques contra Israel.

De acordo com a mídia síria, dois dos locais eram locais de vigilância usados ​​pela organização libanesa, enquanto o terceiro alvo era um local próximo a uma instalação militar síria que Israel havia muito afirmava estar trabalhando com o Hezbollah.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma organização de oposição pró-Síria com financiamento pouco claro, disse que os ataques causaram “danos materiais”, mas não houve relatos imediatos de vítimas.

Não houve comentários dos militares israelenses, em linha com sua política de reconhecer publicamente apenas os ataques que vêm em resposta aos ataques da Síria.

Israel realizou centenas de ataques aéreos dentro da Síria durante a guerra civil do país, visando o que diz serem carregamentos de armas com destino ao grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, que está lutando ao lado das forças do governo sírio.

Israel também realizou vários ataques ao longo da fronteira visando o Hezbollah e os esforços do Irã para se estabelecer no país, o mais recente dos quais foi um suposto ataque de um franco-atirador na semana passada visando um agente da inteligência síria.

Medhat Al-SalehUma figura conhecida na Síria, ele foi morto a tiros em Ain al-Tineh, um vilarejo ao longo da fronteira israelense nas Colinas de Golan, onde dirigia um escritório para o governo sírio. A Síria disse que ele foi morto por um atirador israelense, mas os militares israelenses e outras autoridades se recusaram a comentar a acusação.

Reportagens da mídia hebraica afirmavam que Saleh estava ajudando a presença militar iraniana perto da fronteira. Se as alegações forem confirmadas, será a primeira vez que atiradores israelenses mataram um indivíduo identificado como um alvo ligado ao Irã na fronteira.

O suposto ataque ao Partido Baath ocorreu dias depois de Israel anunciar que havia recebido um A luz verde do presidente russo, Vladimir Putin Para continuar os ataques aéreos na Síria.

O primeiro-ministro Naftali Bennett e Putin concordaram durante uma reunião em Sochi na sexta-feira que os dois países continuariam a implementar o chamado mecanismo de desconfiguração que funciona para evitar que as forças israelenses e russas entrem em confronto na Síria, disse um alto funcionário israelense.

O presidente russo Vladimir Putin (à direita) e o primeiro-ministro Naftali Bennett falam durante sua reunião em Sochi, Rússia, em 22 de outubro de 2021 (Evgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

“O primeiro-ministro apresentou sua visão ao mundo sobre as maneiras de impedir os esforços nucleares do Irã e o entrincheiramento do Irã na Síria”, disse ele em um comunicado. “Foi decidido manter as políticas em relação à Rússia (em relação aos ataques aéreos em território sírio)”, disse o ministro da Habitação, Ze’ev Elkin, que acompanhou Bennett para trabalhar como tradutor e conselheiro.

A Rússia é um aliado próximo de Bashar al-Assad e tem forças estacionadas e operando na Síria, além de fornecer à Síria suas defesas aéreas que estão tentando derrubar aviões e mísseis israelenses.