Os Milwaukee Brewers contratarão o gerente Pat Murphy, diz o relatório

Craig Counsell foi oficialmente nomeado técnico do Chicago Cubs.

E agora parece que seu mentor está prestes a substituí-lo como presidente dos Milwaukee Brewers.

de acordo com Relatório de Ken Rosenthal Do The Athletic na noite de segunda-feira, Pat Murphy deve ser nomeado número 19sim líder na história dos Brewers (20º na história do clube), embora o time não tenha feito nenhum anúncio oficial.

Murphy, que completa 65 anos em 28 de novembro, completou sua oitava temporada no banco ao lado de Counsell, seu ex-armador na Universidade de Notre Dame.

A notícia de que Murphy está assumindo as rédeas não é exatamente surpreendente, já que as informações foram coletadas desde que Counsell saiu inesperadamente do rival Milwaukee, há uma semana.

A maior pista veio do gerente geral dos Brewers, Matt Arnold, que na última quarta-feira, nas reuniões de beisebol da GM em Scottsdale, Arizona, mencionou Murphy pelo nome apenas ao se dirigir aos candidatos para substituir Counsell.

“Temos acordos com todos os nossos treinadores”, disse ele. “E quero deixar algo claro: Pat Murphy está tendo uma discussão muito real sobre nossa oportunidade gerencial.”

Nos dias seguintes, várias fontes confirmaram que Arnold e os Brewers realmente se concentraram em Murphy com o objetivo de manter potencialmente o máximo de continuidade possível com um time que terminou 92-70 e avançou para os playoffs pela quinta vez no últimos seis anos.

No entanto, tem havido algumas indicações de que Milwaukee pode, em vez disso, tentar desistir, trocar jogadores veteranos como Corbin Burns e Willie Adams e entrar no processo de reconstrução com o objetivo de competir novamente no futuro.

Murphy é visto como um tipo amigável, mas também sensato no banco de reservas, que ajudou o conselheiro nas decisões estratégicas do jogo, bem como nas relações com os jogadores no clube.

Se Murphy for de fato a escolha dos Brewers e com o resto da equipe técnica sob contrato e retornando, isso apenas deixaria a função anterior de Murphy como técnico de banco a ser preenchida.

Não seria surpresa se alguém mais jovem fosse nomeado para o cargo, com a ideia de que essa pessoa aprenderia e se desenvolveria no cargo.

Acredita-se que o técnico do Toronto, Don Mattingly, o técnico do Los Angeles Dodgers, Clayton McCullough, o técnico do banco do Chicago Cubs, Andy Green, o técnico do Houston, Troy Snitker, e o técnico do San Diego, Mike Shildt, tenham sido considerados para a estreia dos Brewers, embora não esteja claro quem foi entrevistado. na verdade.

Murphy assume o cargo com experiência gerencial limitada na liga principal, tendo atuado como técnico interino dos Padres em 2015. Ele tem um recorde de 42-54.

Ele também administrou o sistema de ligas menores de San Diego e antes de chegar ao nível profissional atuou como técnico principal dos programas de beisebol da Divisão I, Notre Dame e Arizona State.

Após a saída do Chanceler, Murphy deveria acabar no Wrigley Field.

Agora, porém, haverá humor entre professor e aluno, acrescentando ainda mais entusiasmo ao que já era uma rivalidade saudável entre os dois rivais da Divisão Central da Liga Nacional.