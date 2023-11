Richard Sherman argumenta que 49ers são o melhor time da NFC após vitória sobre Jaguars – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers enviaram uma mensagem retumbante ao resto da NFL depois de derrotar o Jacksonville Jaguars por 34-3 no domingo no Everbank Stadium.

No episódio de segunda-feira do “Undisputed” do FS1, o ex-defensivo All-Pro Richard Sherman explicou por que os 49ers são mais uma vez o time a ser batido na NFC após seu desempenho dominante em Jacksonville.

“Eles abordaram as coisas que os incomodavam nas últimas três semanas”, disse Sherman. “Eles estão jogando melhor defensivamente. Estão pressionando o meio. Eles estão voltando ao básico, Fred Warner com a interceptação, Talanoa Hufanga com a interceptação. A linha D está sob pressão, [and] Chase Young entra e adiciona um elemento totalmente diferente. Alguém além de Nicholas John Bosa está falido. Javon Hargrave e Arik Armstead têm que ir fazer o seu trabalho. Randy Gregory pressionou o quarterback.

“É muito divertido ver Charvarius Ward conseguir um pouco disso [pass breakups]; Parece muito bom. Quando há pressão sobre o quarterback, tudo parece diferente. Tudo parece melhor. Eles mantiveram um time que vinha de cinco vitórias consecutivas com três pontos em casa. É uma viagem ao fuso horário da Costa Leste, que as equipes da Costa Oeste sempre lutam para resolver. “São 10 horas da manhã, algo contra o qual as equipes da Costa Oeste sempre lutam.”

A frente defensiva do 49ers causou estragos no quarterback do Jaguars, Trevor Lawrence, registrando cinco sacks, enquanto sete jogadores diferentes registraram pelo menos uma pressão na vitória de domingo.

A constante pressão defensiva de São Francisco forçou o ataque dos Jaguars a cometer quatro reviravoltas, que empataram com o melhor resultado da temporada para a defesa dos 49ers.

Sherman também destacou que o ataque dos 49ers foi igualmente impressionante, ultrapassando os 30 pontos pela primeira vez desde a Semana 5, após uma série de resultados insignificantes durante a seqüência de três derrotas consecutivas do San Francisco.

“Depois da despedida, marquei 34 pontos ofensivamente”, explicou Sherman. “Brooke Purdy, três touchdowns [and] 296 jardas. Skip, nem preciso olhar as anotações. Eu sei como é quando o San Francisco 49ers está em alta. As dezesseis corridas de Christian McCaffrey para 95 jardas também tiveram um par de recepções para quase 47 jardas. Eles fizeram o possível para tentar colocá-lo na end zone no final do jogo. “Eles poderiam ter feito 41 pontos se tivessem tentado marcar em vez de tentar fazer Christian marcar, mas ele mereceu essa chance, e Kyle tentou conquistá-la para ele.”

Sherman também destacou a decisão do coordenador defensivo Steve Wilkes de passar da cabine para o campo durante os jogos, observando que a mudança provavelmente será permanente após a exibição excepcional que sua unidade fez no domingo.

“Acho que vão fechar a cabine e não permitir [Steve] “Wilkes volta para aquela cabana pelo resto do ano. Acho que eles vão trancar a porta e esconder a chave”, brincou Sherman.

Depois de passar por uma fase difícil, os 49ers estão de volta onde esperam estar entre os times de elite da liga. San Francisco tentará aproveitar esta vitória impressionante quando enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, no domingo, no Levi’s Stadium.

