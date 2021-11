Os ianques dispensam Clint Frazier em uma série de jogadas de escalação

Clint Frazier passou do início do jogador esquerdo à sua atribuição à tarefa.

A tentativa dos Yankees de remodelar seu elenco acelerou na sexta-feira, quando nomearam Frasier e Tyler Wade para o cargo, bem como Rugend Odor.

Eles também trocaram Nick Nelson e Donnie Sands com os Phillies em troca de um par de ligas menores.

Essas medidas foram tomadas antes do prazo para proteger pequenas gangues do esboço da quinta regra do mês que vem. O Yankees INF adicionou Oswaldo Cabrera, de Everson Pereira, o destro Ron Marinaccio, o canhoto Stephen Ridings e JP Sears ao elenco de 40 jogadores.

Isso marca o fim da queda total de Frasier, que foi a pedra angular do negócio que enviou Andrew Miller para Cleveland em 2016.

O gerente geral Brian Cashman está muito impressionado com a “velocidade lendária do bastão” de Frasier, mas enquanto a quinta escolha geral do draft de 2013 mostrou lampejos de promessa e pareceu começar em 2020, ele foi prejudicado por problemas de saúde na última temporada.

Clint Fraser foi abandonado pelos Yankees em 19 de novembro de 2021. Charles Wenselberg / New York Post

Frazier foi eleito um jogador-chave esquerdo na última temporada, antes de lutar pela placa em 21.

Ele lidou com problemas de saúde não revelados que o levaram a tonturas e jogou pela última vez pelos Yankees em 30 de junho. O trabalho de reabilitação foi concluído em agosto, e Cashman disse na noite de quinta-feira que Frasier estava trabalhando em sua casa na Geórgia, mas poderia estar pronto a tempo para o treinamento de primavera.

Wade, de 26 anos, está na organização desde que foi convocado em 2013 e vinha de uma temporada em que teve uma alta na carreira de 103 jogos, incluindo uma sequência sólida do final de julho a agosto, quando fez 1.046 OPS em 49 conta participações em mais de 18 jogos, enquanto os Yankees lidavam com problemas de contusões e COVID.

Tyler Wade foi abandonado pelos Yankees em 19 de novembro de 2021. Charles Wenselberg / New York Post

O cheiro veio dos Rangers pouco antes do dia da estreia na temporada passada, com os texanos recebendo todo o seu salário.

Apanhador da liga secundária, Nelson & Sands foi negociado para a Filadélfia em troca dos jogadores menores do INF TJ Rumfield e do esquerdista Joel Valdez.

Rumfield, 21, passou a última temporada com Low-A Clearwater depois que os Phillies o convocaram para a 12ª Rodada do Draft Amador no ano passado.

Valdes, também de 21 anos, assinou com o Velez em 2018 fora da República Dominicana e acaba de completar sua primeira temporada profissional completa.

Nick Nelson negociou com Phillies. Charles Wenselberg / New York Post

Nelson, que fará 26 anos na próxima semana, fez parte do elenco da Major League após o treinamento de primavera, mas rapidamente se esforçou e acabou com 8,79 ERAs – e 16 caminhadas – em 14 corridas em 11 jogos com os Yankees. Ele passou a maior parte da temporada com Triple-A Scranton / Wilkes-Barre.

A lista de 40 jogadores inclui Cabrera, que tem 22 anos e passou a maior parte de 2021 no Double-A Somerset, onde jogou na segunda, terceira e base curta antes de se mudar para Triple-A Scranton / Wilkes-Barre. Ele caiu bem e mostrou alguma força de ambos os lados do tabuleiro.

Pereira, de 20 anos, encerrou a temporada com o High-A Hudson Valley.

O Reading, de 26 anos, fez cinco jogos pelos Yankees em agosto.

Marinaccio é o dono da mão direita forte. O jogador de 26 anos terminou a temporada no SWB, enquanto o canhoto Sears também teve uma boa exibição no SWB.