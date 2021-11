Lakers caem abaixo de 0,500 com o retorno de LeBron James de lesão

Boston – Lebron James“Voltar de uma longa ausência não pode remediar o jogo inconsistente que tem atormentado sua equipe em ambos os lados e ficou muito evidente na derrota do Los Angeles Lakers por 130-108 para o Boston Celtics na sexta-feira.

A derrota bateu o Los Angeles – um dos favoritos para ganhar o campeonato – para 8-9 com mais de um quinto da temporada nos livros.

“Nós nunca tivemos 65 jogos restantes”, disse James quando questionado se poderia ter uma visão de longo prazo, dadas as lesões iniciais do Lakers e a quantidade restante do elenco de 82 jogos da temporada regular. “Definitivamente, precisamos jogar melhor, não importa quem esteja no time. Temos nosso sistema e claramente precisamos rastreá-lo e aprimorá-lo para que possamos jogar, não importa quem esteja no campo, você pode jogar em alto nível. .. Não há nível de pânico A. Mas deve haver algum senso de urgência sempre que tomarmos a palavra. ”

James jogou pela primeira vez em duas semanas e meia devido a uma distensão abdominal e mostrou sinais de si mesmo, marcando 23 pontos em um arremesso de 10-16, seis rebotes, duas assistências e duas tentativas de arremesso, mas apenas três vieram de seu tiro. Na pintura, o que pode ser visto como um sinal da cautela com que o jovem de 19 anos tem jogado, já que sofreu a sua terceira lesão grave nas últimas quatro temporadas.

“Fisicamente, me senti bem e bem o suficiente para saber que podia confiar no meu corpo e sair para jogar esta noite”, disse James. “Então, estou mais do que ansioso para ver como me sinto amanhã quando acordar. Esse é o sinal revelador de que estou indo na direção certa com a minha lesão.”

Mas quem sabe em que direção os Lakers estão tomando.

Boston venceu Los Angeles por 51-33, apesar da posição inicial Robert Williams III (em média 9,2 melhores rebotes por equipe por jogo)

Ele disse “quero dizer … rebote” Russell Westbrook. “Não há muito que você possa fazer sobre isso. Basta ir pegar a bola … tão simples.”

E o Lakers, que ficou entre os 14 primeiros no primeiro semestre, viu seus problemas no terceiro trimestre continuarem, com o Celtics dividindo as coisas em 33-21 quartos no primeiro semestre.

“Temos que nos comprometer em jogar como uma equipe de ataque”, disse o técnico do Lakers, Frank Vogel. “E quando o fazemos, como vimos no primeiro trimestre, fica lindo e você vê o potencial do que podemos ser. Mas seguramos muito a bola e não jogamos um pelo outro o suficiente. Mas isso faz parte de aprender uns com os outros e construir essa consistência e os hábitos corretos. E então, defensivamente, os jogadores terão ótimos papéis se permanecerem no lado defensivo. E se não o fizerem, eles não são. É simples assim. “

Os 130 pontos do Boston foram o máximo que o Lakers permitiu em toda a temporada.

“Podemos sair e competir todas as noites, mas não acho que esse seja o nosso ataque, acho que é honestamente a nossa defesa”, disse ele. Anthony Davis Quem liderou o Los Angeles com 31 pontos. “Só temos de fazer um trabalho melhor na defesa”.

Quanto a Westbrook, que superou a base em que foi contratado para substituí-lo, Dennis Schroeder – Já que a guarda de Boston fez 21 pontos, seis assistências e seis rebotes contra os 12, 6 e 4 de Westbrook – houve um elemento déjà vu. Foi mais uma noite frustrante para ele e sua nova equipe tentando se reunir.

“Acho que a realidade da questão é que todos têm grandes expectativas em relação à nossa equipe, como deveriam”, disse Westbrook. “Mas a verdade é que não jogamos realmente um com o outro, ninguém liga e todo mundo faz a mesma pergunta, e estou cansado de dar a mesma resposta para a mesma pergunta toda vez que perdemos.

“Ela fica tipo, ‘Ei, quanto tempo você acha que vai demorar?'” “Não sabemos. Quando vencermos, vai levar algum tempo. Então a verdade é que ao longo da temporada haverá altos e baixos, haverá rebaixamentos. Agora é o que vocês fazem como equipe. Vocês podem quebrar ou vocês podem vir juntos e descobrir. “

Os Lakers ainda estão sem Kendrick Nan (joelho direito) e Trevor ariza (tornozelo direito), ambos ainda não apareceram no jogo desta temporada. O swingman novato Austin Reeves Sua linha lateral continua com uma distensão no tendão.

James disse que gostaria de ver a equipe estabelecer uma aparência consistente – ou é grande Deandre Jordan E Dwight Howard obtenha a maior parte dos minutos no centro; Ou pequeno, com Davis em quinto – e continue com ele.

Ele também não quer que a equipe escape de seu sofrimento.

“Nunca é tão ruim quanto pode parecer, e nunca é tão bom quanto pode parecer”, disse James. “Por isso, fiquei plana durante toda a viagem. Entendo que isso é enorme [undertaking]. É um processo para nós. Sempre me senti confortável quando as coisas estavam desconfortáveis, por isso estou ansioso para ver o processo no qual tentamos melhorar.

“E estamos melhorando. Não estamos tentando. Vamos melhorar. Vamos melhorar.”