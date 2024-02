Os Houthis prometem vingança após os ataques aéreos

Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra rebeldes Houthi devido a um ataque mortal de drones Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos retaliatórios com o Reino Unido contra os Houthis em resposta aos ataques a bases militares que deixaram três americanos mortos.

Os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão prometeram no domingo que uma onda de ataques aéreos conjuntos entre EUA e Reino Unido “não ficará sem resposta e impune”, enquanto a guerra entre Israel e o Hamas oscila à beira de um conflito regional mais amplo e mortal.

O porta-voz Houthi, Amin Hayyan, disse: “Esses ataques não nos impedirão de nossa postura moral, religiosa e humanitária em apoio ao firme povo palestino na Faixa de Gaza”. Ele disse em um comunicado.

As forças dos EUA e do Reino Unido bombardearam 36 alvos rebeldes no Iémen no sábado, um dia depois de terem atacado 85 locais ligados a outros grupos armados apoiados pelo Irão na Síria e no Iraque. Os ataques aéreos de sexta-feira foram uma resposta a meses de ataques a bases dos EUA, incluindo um ataque de drones a uma base dos EUA na Jordânia, perto da fronteira com a Síria, que matou três americanos.

Os Houthis foram alvos em resposta a dezenas de ataques a navios comerciais na região do Mar Vermelho desde Novembro. Esta é a terceira vez que as forças britânicas e norte-americanas atacam conjuntamente os Houthis, que afirmam que os seus ataques são em solidariedade com os palestinianos na Gaza devastada pela guerra, que tem estado sob bombardeamento desde o ataque do Hamas às comunidades fronteiriças israelitas em 7 de Outubro.

O secretário da Defesa, Lloyd Austin, disse que a última resposta EUA-Reino Unido “visa enfraquecer as capacidades dos Houthis usadas para continuar os seus ataques imprudentes e ilegais”.

Os EUA bombardeiam grupos apoiados pelo Irã: Segmentação de novos sites no Iêmen

Desenvolvimentos:

∎ O número de mortos palestinianos aumentou para 27.365, a maioria dos quais são mulheres e crianças, anunciou no domingo o Ministério da Saúde de Gaza. O ministério disse que mais de 66 mil pessoas ficaram feridas e cerca de 8 mil ainda estão desaparecidas.

∎ O Irão alertou os Estados Unidos contra o ataque a dois navios de carga suspeitos de serem usados ​​como base de operações para as forças especiais iranianas. Behshed e Saviz foram registrados como navios comerciais de uma empresa sediada em Teerã que o Tesouro dos EUA sancionou por ajudar a Guarda Revolucionária paramilitar do Irã.

∎ A Agência de Notícias Palestina Wafa informou que pelo menos duas crianças foram mortas num ataque israelita a um jardim de infância na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Israel acusou repetidamente o Hamas de usar escolas e outros locais públicos como cobertura e civis como escudos humanos.

O ataque de militantes apoiados pelo Irão a uma base dos EUA na Jordânia, que matou três soldados norte-americanos há uma semana, não teria acontecido se Donald Trump fosse presidente, disse o candidato presidencial republicano no domingo.

“Tenho o Irão sob controlo”, disse Trump. Futuros na manhã de domingo. Ele contou uma história de sua presidência quando disse que os Estados Unidos “os atingiram duramente” por causa de algo que o Irã fez. Trump disse que o Irã foi forçado a responder.

“Eles sentem que têm de fazer isso e eu entendo isso”, disse Trump. “Eles me ligaram para dizer que íamos atingir um determinado local, mas não atingiríamos, estaria fora de alcance.” Então eles apontaram aqueles mísseis e disseram: “Por favor, não nos ataquem, não atacaremos vocês”. “Isso era respeito e nós tínhamos respeito.”

Parece que Trump se referia ao ataque iraniano a uma base aérea no Iraque que alberga forças americanas. O ataque de janeiro de 2020 foi uma retaliação pelo assassinato de um general iraniano pelos EUA. Mas o Pentágono disse que vários mísseis iranianos atingiram a base naquele dia. Dezenas de soldados americanos sofreram lesões cerebrais.

O ataque mortal de drones há uma semana perto da fronteira com a Síria foi o terceiro ataque em seis meses contra a base conhecida como Torre 22. As três mortes de americanos foram as primeiras causadas por fogo inimigo na região desde o início da guerra, há quase três meses. O Irã negou seu envolvimento no ataque, dizendo que os militantes na região não recebem ordens de Teerã

O exército israelita afirmou num comunicado que um ataque israelita no sul de Gaza revelou o quartel-general da Brigada Khan Yunis, que inclui o gabinete de Muhammad al-Sinwar, irmão do líder político do Hamas, Yahya al-Sinwar. O comunicado afirma que o posto avançado de Al-Qadisiyah foi usado para treinar militantes que realizaram o impressionante ataque de 7 de outubro às comunidades fronteiriças israelenses. Os agressores mataram mais de 1.200 pessoas e fizeram cerca de 240 reféns, mais de 100 dos quais permanecem cativos em Gaza.

O posto avançado do assentamento incluía modelos que simulavam os portões de entrada dos kibutzim e de outras áreas que foram invadidas. O comunicado acrescenta que os militantes que defendiam o local foram “eliminados” por tiros de franco-atiradores, projéteis de tanques e ataques da força aérea.

Um alto funcionário do Hamas disse que os líderes do Hamas precisam de mais tempo para estudar a estrutura de cessar-fogo proposta, mas “ainda não há acordo”. Osama Hamdan disse que o Hamas está a rever o quadro alcançado pelo Qatar, Egipto e Estados Unidos, mas Hamdan disse que a sua organização armada não recuou das exigências que incluem a retirada do exército israelita de Gaza, o levantamento do cerco imposto ao Faixa de Gaza e a reconstrução da guerra. Cidades e vilas afligidas, a prestação de ajuda humanitária, um acordo entre prisioneiros e reféns e um Estado palestiniano com Jerusalém como capital.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou repetidamente muitas destas exigências. Numa conferência de imprensa no Líbano, Hamdan deu crédito ao Egipto e ao Qatar por tentarem mediar um acordo, mas culpou a “teimosia” de Israel pelo aparente fracasso em chegar a um acordo.

Hamdan disse: “Valorizamos os esforços feitos pelos irmãos no Egito e no Catar para chegar a um acordo de cessar-fogo permanente em Gaza”.

A administração Biden está obstruindo o esforço de guerra israelense e o candidato presidencial republicano Donald Trump O Ministro da Segurança Nacional de Israel disse que isso daria a Tel Aviv a liberdade de esmagar o Hamas. Itamar Ben Gvir, que lidera um partido político de extrema-direita crucial para a coligação governamental de Netanyahu, criticou repetidamente Netanyahu nas últimas semanas por estar demasiado disposto a fazer um acordo com o Hamas para libertar mais de 100 reféns. Ben Gvir também tem palavras duras para o presidente Joe Biden, apesar do seu firme apoio a Israel face à indignação global com a destruição massiva e a morte provocada pela invasão de Israel.

Ben Gvir disse: “Em vez de nos oferecer todo o seu apoio, Biden está ocupado fornecendo ajuda humanitária e combustível (para Gaza), que vai para o Hamas”. Jornal de Wall Street. “Se Trump estivesse no poder, o comportamento dos Estados Unidos seria completamente diferente.”

O Irão também condenou os ataques aéreos EUA-Reino Unido – que foram realizados com o apoio da Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Países Baixos e Nova Zelândia – como uma violação da integridade territorial e do direito internacional do Iémen. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, instou a comunidade internacional a responsabilizar os países envolvidos.

Al-Kanaani disse: As aventuras militares empreendidas pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, que se caracterizaram pelos seus ataques militares aos países da região, são uma continuação da abordagem errada adoptada por estes dois países e da política de recurso ao militarismo para alcançar os seus objectivos ilegítimos na região. Os ataques “contrastaram fortemente com as repetidas afirmações de Washington e Londres de que não querem que a guerra e o conflito se espalhem pela região”.

Contribuindo: The Associated Press