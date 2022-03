Os fones de ouvido Honor 3 Pro vêm com um sistema de monitoramento de temperatura integrado

junto com Magic 4 é capaz de carregar 100WNova Honra anunciada Fones de ouvido 3 Pro que inclui tecnologia de monitoramento de temperatura integrada. De acordo com Honor, esta tecnologia é a primeira do gênero na indústria, que os proprietários podem experimentar assim que 199 euros de botões forem lançados.

O monitoramento da temperatura, entre outros sinais, tornou-se especialmente importante para rastrear a saúde de alguém durante uma epidemia, e a verificação da temperatura em casa com termômetros infravermelhos de ouvido já está amplamente disponível. Wearables que incluem monitoramento de temperatura parecem algo não tão absurdo, e a ideia até chamou a atenção da Apple enquanto desenvolvia atualizações para seus AirPods.

Foto: Honra

Os usuários podem tocar nos botões três vezes para ativar o monitoramento da temperatura, com medição contínua e até mesmo um “alerta de temperatura anormal”. No entanto, a nota de rodapé indica que “não é para qualquer finalidade médica” e que, por enquanto, o dispositivo é destinado apenas a fins ilustrativos até que seja apresentado para cumprir os regulamentos relevantes.

Jornal de Wall Street Relatei em outubro que a Apple estava pensando em adicionar o recurso em AirPods, tornando o produto parte de sua crescente plataforma de tecnologia em saúde. Um boato anterior mencionou o monitoramento de temperatura como um recurso do Apple Watch Series 7, mas não estava lá quando o dispositivo foi lançado em setembro.

Embora os Earbuds 3 Pro provavelmente não sejam vendidos nos EUA, o produto pode ser uma indicação de que essa abordagem é realista. Startup britânica Bodytrak Ele introduziu seus fones de ouvido de monitoramento de temperatura há alguns anosMas parece que ainda não está pronto para a produção.

Honor não deu muitos detalhes ao anunciar os fones de ouvido no MWC 2022, mas confirmou alguns outros recursos fora do monitoramento de temperatura. Os principais recursos do Earbuds 3 Pro incluem a tecnologia Adaptive Active Noise Canceling (ANC) que se adapta ao usuário, dependendo do ambiente de audição. Os fones de ouvido apresentarão um driver dinâmico de 11 mm com detalhes de som e graves aprimorados e reivindicarão até 24 horas de duração da bateria antes que o estojo de carregamento seja totalmente descarregado, além de uma carga rápida que pode fornecer duas horas de reprodução de música com apenas cinco minutos de carregando.