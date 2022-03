Amazon Luna é lançado para qualquer pessoa nos EUA, adiciona jogos gratuitos para membros Prime e integração com o Twitch

Amazon Luna – o serviço de streaming de jogos baseado em nuvem da empresa – lançado oficialmente nos EUA hoje para qualquer pessoa usar, adicionando uma variedade de novos recursos, incluindo jogos gratuitos para membros do Amazon Prime.

Luna foi anunciada! no outono de 2020mas desde então só está disponível para um número limitado de clientes através O acesso antecipado é apenas por convite. No entanto, o lançamento de hoje finalmente abre o serviço para qualquer pessoa usá-lo nos EUA, o que pode aumentar significativamente a base de clientes da Luna.

Juntamente com o lançamento mais amplo, a Amazon também anunciou três “canais” adicionais (termo de Luna para pacotes de jogos que os clientes podem assinar mensalmente, semelhante ao Xbox Game Pass da Microsoft) que os clientes poderão desfrutar.

A nova adição mais notável é o canal Prime Gaming, que fornecerá aos membros do Amazon Prime uma seleção de jogos gratuitos no Luna que giram a cada mês. Para começar em março, os membros Prime terão acesso a Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS!, E a recuperação. além de, Ascensão da Fênix Imortal Também estará disponível para jogar gratuitamente, mas apenas de 8 a 14 de março (em vez de todo o mês, como é o caso dos outros títulos listados).

“Retro Channel” também será lançado em Luna, que incluirá jogos clássicos como Street Fighter II – Luta ExcessivaE a 3. lingote de metalE as coleção de aniversário de Castlevania, e o “Jackbox Games Channel”, que inclui todos os oito títulos do Jackbox Party Pack. A Amazon também está usando o canal Jackbox Games para lançar um novo recurso “Luna Couch” que permite que outros amigos se juntem a você no jogo, mesmo que não se inscrevam no Luna. O Retro Channel e o Jackbox Games Channel custam US$ 4,99 por mês.

O Luna funciona de maneira diferente de outros serviços em nuvem, como o Google Stadia, onde os jogadores podem comprar jogos como fariam com qualquer outra plataforma que não seja de streaming. Em vez disso, os jogadores se inscrevem mensalmente em canais individuais, que acompanham suas coleções de jogos. Atualmente, a Amazon oferece o Basic Luna Plus Channel (US $ 5,99 por mês), o Ubisoft Plus Channel (US $ 17,99 por mês) e o Family Channel (US $ 2,99), além das novas adições mencionadas acima.

Por fim, a Amazon está usando o lançamento oficial do Luna para lançar alguns novos recursos para a plataforma. A empresa está aproveitando sua propriedade do Twitch para adicionar suporte nativo para transmissão com um clique – basta pressionar um botão no Luna e você poderá transmitir instantaneamente seu jogo ao vivo, com uma sobreposição de feed de câmera. Há também um sistema de código QR para usuários que jogam no Fire TV para vincular seu telefone para usar como webcam.

E para aqueles que não possuem um controlador dedicado (como o controlador Luna opcional vendido pela Amazon), a empresa adiciona a capacidade de usar seu iPhone ou telefone Android como controlador quando estiver jogando no Fire TV.