Os Estados Unidos e o Japão chegam a um acordo sobre minerais para baterias

WASHINGTON – Os Estados Unidos e o Japão chegaram a um acordo sobre o fornecimento de metais críticos usados ​​na fabricação de baterias de carros, um acordo que provavelmente removerá uma questão controversa no relacionamento com o Japão e poderá servir de modelo para resolver disputas semelhantes com outros países. parceiros de negócios.

O acordo oferece uma solução potencial para o governo Biden em sua disputa não apenas com o Japão, mas também com a União Europeia e outros aliados sobre os termos de sua nova legislação climática. A Lei de Redução da Inflação, que investe US$ 370 bilhões para levar os Estados Unidos a carros e fontes de energia mais limpas, irritou alguns aliados que foram excluídos de seus benefícios.

Embora o escopo do acordo seja limitado, o governo Biden também divulgou o acordo como o início de uma nova estrutura que os Estados Unidos e seus aliados esperam construir com países afins para desenvolver cadeias de suprimentos mais estáveis ​​para veículos elétricos que não então. Não confie muito na China. Funcionários dos EUA argumentaram que o domínio da China na indústria global de baterias automotivas, incluindo o processamento de minerais necessários para fabricar baterias, torna os EUA muito fracos.

De acordo com um informativo distribuído pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos na segunda-feira, os Estados Unidos e o Japão prometeram incentivar padrões trabalhistas e ambientais mais elevados para metais essenciais para a operação de veículos elétricos, como lítio, cobalto e níquel. Os países disseram que também promoverão o uso mais eficiente dos recursos e farão consultas sobre como revisar os investimentos de entidades estrangeiras no setor, entre outros empreendimentos.