a renúncia dos fundadores da empresa “Lyft”; David Risher foi nomeado CEO

David Risher, CEO de uma organização sem fins lucrativos chamada Worldreader e membro do conselho de administração da Lyft, substituirá o Sr. Green como CEO. O último dia do Sr. Green será 17 de abril, e ele se tornará o Presidente do Conselho. A empresa disse que Zimmer deixará seu cargo atual no final de junho e se tornará vice-presidente.

“Ao passar o bastão para David, quero compartilhar isso: ainda temos uma oportunidade incrível de ultrapassar os limites de como o transporte pode ajudar a conectar as pessoas e construir um futuro melhor”, disse Green em uma postagem no blog.

Os negócios da Lyft demoraram a se recuperar das paralisações nos primeiros dias da pandemia, pois os problemas de abastecimento de motoristas causaram altas tarifas e longos tempos de espera dos passageiros. O preço das ações da Lyft caiu para menos de US$ 10, abaixo dos US$ 40 de um ano atrás e quase US$ 80 em seu pico.

A notícia das renúncias que Foi relatado anteriormente pelo Wall Street Journallevou a um aumento no preço das ações da empresa no mercado after-hours.

No início da pandemia, Lyft e Uber estavam praticamente no mesmo nível: a grande maioria de seus negócios teve que fechar e eles demitiram muitos de seus funcionários.